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Dünya

Apple'ın doğduğu Steve Jobs'ın evi tarihi eser statüsünde

Steve Jobs ve arkadaşları ilk apple bilgisayarlarını inşa ettiği ev tarihi mekan ilan edildi

30 Ekim 2013 18:40

 

Steve Jobs'un ilk Apple bilgisayarlarını kurduğu California'daki ev, Silikon Vadisi yetkilileri tarafından korunması gereken kültür varlığı ilan edildi.
 
Los Altos'daki mütevazı ev, epey bir süredir turistlerin güzergahı üzerindeydi.
 
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bundan böyle Tarih Komisyonu'nun onayı olmadan, evde herhangi bir değişiklik yapılamayacak.
 
 

Kızkardeşi karara itiraz etmedi

 
 
Apple'ı 1976 yılında kuran Steve Jobs, 2011 yılında 56 yaşında ölmüştü.
 
Şu an evin sahibi olan Steve Jobs'un kızkardeşi, BBC'nin görüş aldığı Los Altos yetkililerine göre, karara itirazda bulunmadı.
 
Evin tarihi önemde bir kültür varlığı olarak görülmesi kararı komisyonda oybirliğiyle alındı.
 
 

'Buranın halkına gurur veren bir olay'

 
 
Los Altos'lu sözcü Zachary Dahl, ''Buranın halkına gurur veren bir olay.'' diyor.
 
Jobs, Steve Wozniak ve Apple'ın kuruluşunda yer almış bir dizi arkadaşıyla birlikte ilk 100 adet Apple bilgisayarını bu evin oturma salonu ve garajında inşa etmişti.
 
Hızla büyüyen Apple, bir süre sonra Cupertino'ya taşındı

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