Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs istifa etti

T24 - Apple'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Steve Jobs görevinden ayrıldı. Jobs'tan boşalan CEO'luk görevine ise Tim Cook getirildi.









Kararın açıklanmasının ardından Apple hisselerinde kayıp bir ara yüzde 6'yı geçti. Fakat daha sonrasında gelen alımlarla hisselerdeki değer kaybı yüzde 5'lere geriledi.







Jobs'un duygusal mektubu: Maalesef o gün geldi





İşte teknoloji dünyasının en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen ve TIME dergisine tam 7 defa kapak olmuş olan Apple CEO’su Steve Jobs’un istifa mektubu:





24 Ağustos 2011 – Apple Direktörler Kurulu ve Apple Ailesi







Size her zaman söylemiştim; Eğer bir gün gelir de Apple CEO’su olarak görevlerimi ve benden olan beklentileri daha fazla yerine getiremeyecek durumda olursam, bunu herkesten önce benden duyacaksınız. Maalesef o gün geldi.





Şu anda Apple CEO’luğundan istifa ediyorum. Eğer Direktörler Kurulu için bir sakıncası yoksa bir Apple çalışanı, direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet etmekten mutluluk duyarım.





Görevi devretmemin ardından Apple COO’su (Operasyon Direktörü) Tim Cook’u yerime CEO olarak kesinlikle öneriyorum.





Apple’ın önünde en parlak ve en yenilikçi dönemi duruyor. Bu dönemi izlemeyi ve yeni görevimle buna katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum.





En iyi dostlarımdan bazılarını Apple’da edindim. Bunca yıl omuz omuza çalışma imkanı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.







Bir yandan rakipleriyle bir yandan sağlığla boğuşuyordu





Bir süredir kanser rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Jobs'un Apple'daki aktif görevinden ayrılabileceği söylentileri, sürekli olarak gündemdeydi. Fakat Jobs'un özellikle iPhone 5'in lansmanından önce görevi bırakmak istemediği de gelen dedikodular arasındaydı. Buna karşılık Jobs'un şirkette halen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve direktörlük görevlerinin devam edecek olması, bir gelenek haline gelen yeni ürün lansmanlarında Jobs'u yine dev ekranın önünde görebileceğimiz beklentilerini artırıyor.





Jobs, teknoloji dünyasının en önemli mucitlerinden biri olarak kabul ediliyor. Grafik arayüzlü bilgisayardan, hepsi birarada bilgisayarlara, müzik dünyasını sallayan iPod'dan bir yılda Apple'ı dünyanın en büyük cep telefonu tedarikçisi haline getiren iPhone'a ve bilgisayar teknolojisini bir üst boyuta taşıyan tablet bilgisayara, teknolojik devrimci Jobs ve Apple'ın hikayesi de oldukça ilginç.







İşte Jobs'un şiddetle önerdiği adam





Peki Jobs'un Apple ve teknoloji dünyası açısından önemi ortadayken, efsane CEO'nun "şiddetle" önerdiği isim kim? İşte Jobs'un en yakın çalışma arkadaşı Tim Cook'un yetenekleri...





Wired dergisi 2009 yılında yayınladığı bir yazıda "Eğer Jobs'tan sonra Apple'da onun yerine doldurabilecek kim var derseniz, bu isim kesinlikle Tim Cook'tur" yazıyordu. Cook aynı zamanda Apple'da son dönemdeki operasyonlarda direksiyondaki ikinci adamdı. Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman işten uzaklaştığı dönemde ise Chief Operating Officer yani Operasyon Direktörü olan Cook'un bütün operasyonu fiilen CEO vasfıyla yürüttüğü de biliniyor.







50 yaşında, işkolik ve eşcinsel





İşte BusinessInsider tarafından hazırlanan 4 maddede Tim Cook analizi:





1- 50 yaşında. Alabama'da doğdu ve Auburn Üniversitesi'ne gitti.

2- Cook, Apple'ın dikkatini ise bir üretim işletmesinde gerçekleştirdiği milyonlarca dolarlık tasarruf operasyonu ve perakende stratejisiyle çekti.

3- Elektronik posta göndermeye sabah saat 04:30'da başlıyor ve pazar geceleri çalışanlarla yeni haftaya nasıl başlayacaklarını tartıştıkları tele-konferanslar düzenliyor.

4- Fitness bağımlısı...





Fortune dergisi tarafından işkolik olarak nitelendirilen Cook, muhtemelen Apple'ın Steve Jobs için ne ifade ettiğini en iyi bilen kişi. Ayrıca Apple'ın en sıradışı fikirlerini hızla nakde çeviren adam olarak da tanımlanıyor. Bu arada Cook'un durumunu hiç saklamayan bir eşcinsel olduğunu da hatırlatalım.





