Apple’ın cirosunda 15 yıldan bu yana ilk kez gerileme

Teknoloji devi Apple bu yıl içinde cirosunun yüzde 8 oranında düştüğünü ve 215 milyar 600 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Apple kâr marjının da yüzde 14 oranında azalarak 45 milyar 700 milyon dolara gerilediğini bildirdi. Apple’ın cirosunun gerilmesinde özellikle iPhone satışlarındaki düşüşün rol oynadığına işaret ediliyor.

Sadece 45,5 milyon iPhone satabildi

Apple’ın temmuz ve eylül aylarında sadece 45,5 milyon iPhone sattığını, bunun ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azalmayı gösterdiği açıklandı. Şirketin iPad ve Mac bilgisayar satışlarında da azalma olduğu kaydedildi. Tablet bilgisayarların satışında yüzde 6’lık bir gerileme yaşandığı bunun da 9 milyon 300 bin cihaza denk geldiği belirtildi. Mac bilgisayar satışlarında ise yüzde 14’lük bir düşüş olduğu, bunun 4 milyon 900 bin daha az Mac satışı anlamına geldiği bildirildi.

Satış rakamlarındaki gerileme üç aylık istatistiklere de yansıdı. Bu yılın son çeyreğindeki ciro yüzde 9 oranında kayba uğrayarak 46 milyar 900 milyon dolara geriledi. Kâr oranının ise yüzde 19 gerileyerek 9 milyar dolarlık kayıba uğranıldığı da şirket tarafından açıklandı.

Uluslararası borsacılar bu gelişmelerden çok da etkilenmiş görünmüyorlar. Nitekim Apple hisse senetlerinde borsanın kapanışında sadece yüzde 2,79 orananda bir kayıp kaydedildi.

Piyasalardaki doygunluk şirketlerin pazar bulmasını zorlaştırıyor

Telekomünikasyon piyasalarındaki doygunlukluk nedeniyle iPhone satışlarında düşüş ve ciroda gerileme zaten beklenmekteydi. Bu yüzden çok sayıda başka akıllı telefon firması da pazar bulmakta zorlanıyor.

Apple şimdi kayıplarını iPhone7 ve Noel satışlarından telafi etmeyi ümit ediyor. Bu yeni akıllı telefon modeli eylül ayında malî yılın artık kapanırken kamuoyuna tanıtılmıştı. Daha büyük boyuttaki iPhone 7 Plus modeli ile Apple Watch’ın ikinci jenerasyonu da eş zamanlı olarak piyasaya sürülmüştü.

Apple’ın CEO'su Tim Cook müşterilerin yeni modellere ilgisine şirketinin “hayran kaldığını” söyledi. Cook, bu gelişme nedeniyle ekim ayında başlayan yeni üç aylık dönemde Apple’ın kârlarını yeniden yükselteceğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

Apple yeni üç aylık drönemde 78 milyar dolar dolayında ciro yapmayı hedefliyor. Analizciler şirketin 75 milyar dolar kadar ciro yapacağını tahmin ediyor. Apple’ın sürekli rakibi konumundaki Güney Koreli Samsung şirketinin Galaxy Note 7 adlı yeni ürününün bataryasında patlama tehlikesi olduğu için cihazı piyasalardan çekiyor olması nedeniyle Apple'ın Noel döneminde bu boşluğu kendi lehine çevirebileceğine dikkat çekiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa/ÇA/BÖ