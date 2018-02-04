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Dünya

Apple'ın Çin'deki veri merkezi 2020'de açılacak

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Şubat  (DHA) –  ABD’li teknoloji devi Apple’ın Çin’de bu yıl inşaatına başlanması planlanan veri merkezi 2020’de açılacak

04 Şubat 2018 19:18

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Şubat  (DHA) –  ABD’li teknoloji devi Apple’ın Çin’de bu yıl inşaatına başlanması planlanan veri merkezi 2020’de açılacak. 
China Daily’de yer alan habere göre Apple’in veri merkezini kuracağı Çin’in güneydoğu eyaletlerinden Guizhou\'daki yerel otoriteler, 1 milyar dolar yatırımla kurulacak 67 hektarlık merkezin 2020 yılında açılmasının beklendiğini açıkladılar.
Guian New Area bölgesinde açılacak Apple veri merkezi, Çin toprakları üzerinde bulut (iCloud) hizmeti verecek.
Habere göre, bu yıl 28 Şubat’tan itibaren ise Çin topraklarındaki iCloud hizmetleri yerel ortak Guizhou-Cloud Big Data Industry Co Ltd. ile ortaklaşa verilecek.
Apple veri merkezi 2020 yılında faaliyetlerine başlamadan önce ülkenin en büyük üç Telekom operatöründen iCloud hizmetlerinde kullanılacak server’lar kiralayacak.

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