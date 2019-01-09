Apple'ın ardından Samsung da kâr beklentilerini düşürdü

Apple’ın Çin ekonomisindeki yavaşlamayı işaret ederek ciro beklentisini düşürmesinin ardından Samsung da aynı gerekçeyle 2018 yılı Ekim-Aralık dönemi kârının beklentileri karşılamayabileceğini duyurdu.

Samsung Electronics, 2018 yılı dördüncü çeyrekte faaliyet kârının yüzde 29 düştüğünü tahmin etti.

Çin ekonomisindeki yavaşlamanın çip ve cep telefonu talebini zayıflatmasının etkisiyle şirketin faaliyet kârı iki yıldır ilk kez düşüş gösterdi.

Samsung’dan yapılan açıklamaya göre Ekim-Aralık dönemi faaliyet kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 düşüşle 10.8 trilyon won (9.67 milyar dolar) seviyesinde olduğu tahmin edildi. Analistler söz konusu dönem için 13.2 trilyon won faaliyet kârı bekliyorlardı.

Samsung ayrıca 4. çeyrekte cirosunun yüzde 11 azalışla 59 trilyon won seviyesinde gerçekleştiği tahmininde bulundu.

2018 ekim-aralık dönemi için kesin sonuçlar ocak ayının ikinci yarısında açıklanacak.

Piyasalarda Çin etkisi

Bu ayın başında da Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Apple ilk çeyrek için ciro beklentisini 89-93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara indirmişti.

Apple, aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak Çin ekonomisindeki zayıflık ve buna bağlı iPhone satışlarının beklenenin altında kalmasını göstermişti. Ardından Asya borsaları etkilenmiş, dolar kuru yükselmişti.