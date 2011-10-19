T24 LogoT24 Logo
Dünya

Apple'ın ABD'deki mağazaları tören için kapatılacak SAN FRANCISCO (A.A)

19 Ekim 2011 01:40

-Apple'ın ABD'deki mağazaları tören için kapatılacak SAN FRANCISCO (A.A) - 18.10.2011 - Apple Şirketi, ABD'deki satış mağazalarını yarın Steve Jobs anısına yapılacak tören için kapatıyor. Apple'ın Cupertino California'daki merkezinde yapılacak törenin canlı yayınlanacağı ve çalışanların töreni izleyebilmeleri için mağazaların bir süre kapatılacağı bildirildi. Şirketin Asya ve Avustralya'daki çalışanları için törenin tekrar yayınlanacağı kaydedildi. Apple'ın kurucusu ve patronu 56 yaşındaki Steve Jobs, uzun süren hastalığının sonunda 5 Ekim'de hayata veda etmişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24