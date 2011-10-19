-Apple'ın ABD'deki mağazaları tören için kapatılacak SAN FRANCISCO (A.A) - 18.10.2011 - Apple Şirketi, ABD'deki satış mağazalarını yarın Steve Jobs anısına yapılacak tören için kapatıyor. Apple'ın Cupertino California'daki merkezinde yapılacak törenin canlı yayınlanacağı ve çalışanların töreni izleyebilmeleri için mağazaların bir süre kapatılacağı bildirildi. Şirketin Asya ve Avustralya'daki çalışanları için törenin tekrar yayınlanacağı kaydedildi. Apple'ın kurucusu ve patronu 56 yaşındaki Steve Jobs, uzun süren hastalığının sonunda 5 Ekim'de hayata veda etmişti.