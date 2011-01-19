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Ekonomi

APPLE'DAN REKOR KAR SAN FRANCISCO (A.A)

19 Ocak 2011 12:17

-APPLE'DAN REKOR KAR SAN FRANCISCO (A.A) - 19.01.2011 - Dünyanın önde gelen teknoloji firması Apple, son çeyreği 6 milyar dolar karla kapattı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 25 Aralık'a kadar olan son üç ayda 6 milyar dolar kar etti.  Analistler 26,7 milyar dolar gelir ve 6 milyar dolar karla kapatılan son çeyrekteki bu rakamların rekor olduğunu ifade ederken, Apple'ın bu denli kar etmesinin nedeninin, Christmas tatilinde tırmanan Mac, iPhone ve iPad satışları olduğu tahmin ediliyor. Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs ise yaptığı açıklamada, tatil döneminin kendileri için harika bir son çeyrek olduğunu söyledi. Jobs, geçtiğimiz günlerde çalışanlarına mesaj göndererek, sağlık sorunları nedeniyle işlerin başında bulunamayacağından, kendisi ve ailesinin özel hayatına saygı duyulmasını istemişti. Jobs, Apple'ın alacağı önemli şirket kararlarında üst yöneticiliğe (CEO) devam edeceğini de açıklamıştı.

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