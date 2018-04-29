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BBC Türkçe

Apple'dan kasten yavaşlatılan iPhone'lar için özür

Teknoloji devi Apple, eski model iPhone'ları yeni güncellemelerle yavaşlattığını kabul etmesine sert tepki gösteren kullanıcılarından özür diledi. Bazı iPhone modellerinin batarya değişim ücretinin 79 dolardan 29 dolara düşeceği belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Eski model iPhone'ları telefonun ömrünü uzatmak için yavaşlattığını kabul eden Apple, kullanıcılarından özür diledi. Teknoloji devi, iPhone'ların bataryalarını çok daha düşük bir ücrete değiştirme vaadinde bulundu.

Apple'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, 2018'de kullanıcılar bataryalarının sağlıklı çalışıp çalışmadığını takip edebilecek.

Şirket, yeni güncellemelerle birlikte pili eskimiş olan cihazları yavaşlattıklarını kabul etmiş, bunun gerekçesinin ise telefonun ömrünü uzatmak olduğunu açıklamıştı.

Ancak Apple'ın bu özellikten kullanıcılarına haber vermemesi de tartışma yarattı.

Gelen tepkiler üzerine Apple, "tüketicilerin güvenlerini yeniden kazanmak için" önlemleri artıracaklarını duyurdu.

Teknoloji devinin internet sitesinde yayınlanan özür mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Apple'da tüketiciler bizim için her şey demek. Onları kazanmak ve kalıcı hale getirmek için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

Açıklamaya göre, garantisi geçmiş olan iPhone 6 ve daha üst modellerin bataryaları, eskiden 79 dolara değiştirilirken, bu ücret 29 dolara düşecek.

Apple'ın itirafı üzerine California ve Chicago'da bir araya gelen bir grup kullanıcı, bu yavaşlatma neticesinde "ekonomik kayba uğradıklarını" öne sürerek Apple aleyhine dava açmıştı.

Los Angeles'da yaşayan Stefan Boganovich ve Dakota Speas, California'da açtıkları davada, iPhone sahiplerinin bu "müdahaleye" hiçbir zaman rıza vermediğini söyleyerek, yavaşlatma yüzünden telefonlarını gereğince kullanamadıklarını, cihazlarının değer yitirdiğini öne sürdüler ve yeni pil masraflarının tazmin edilmesini istediler.

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