Apple'dan çöpçatanlık hizmeti!

T24- Apple aynı çevrede yaşayan kullanıcıları için "Çöpçatanlık" uygulaması çıkartıyor.

Apple'ın patentini alacağı son ürünü ilginç bir uygulama. Bu uygulama kullanıcıları ortak noktaları olan diğerleri ile birbirine bağlıyor, iletişime geçmelerini öneriyor.

Apple'ın elinde Apps, books, iTunes gibi mecralardan dolayı yıllardır birikmiş dev bir data olduğu düşünülürse aslında bu onlar için hiç de zor olmayacak. Özellikle de iTunes'a üye olurken verilen adres bilgileri bu yeni uygulamada çok işe yarayacak çünkü çöçpatanlık yapacakları kişilerin birbirine yakın çevrede olması önemli bir etken olacak.

Uygulamayla aynı bölgede yaşayan, benzer zevkleri olan kişilerin çok rahat diyalog kurabileceği ihtimalinden yola çıkarak doğru kişiyi bulmada harcanan gereksiz zaman ve çabayı ortadan kaldırmaya çalışılıyor.

Piyasada mevcut benzer uygulamalar olsa da Apple'ınkinin en büyük avantajı elbette kullanıcı bilgilerinden yapılacak doğru bir veri analizi ve kullanıcının markaya olan güveni olacak.