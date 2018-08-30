Apple'dan BİM'e 'sahte aksesuar' ihtarnamesi

ABD ile yaşanan kriz üzerine iPhone satışlarını durdurduğunu açıklayan BİM Birleşik Mağazaları A.Ş’nin geçen aylarda “lisanslı” diyerek sattığı Apple marka kulaklık, adaptör, USB kablo gibi telefon aksesuvarlarının taklit olduğu iddia edildi. Apple, BİM'e ihtarname göndererek 'taklit' olduğunu belirttiği ürünlerin satışına son verilmesini talep etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Apple INC’in Türkiye’deki avukatlarının, Beyoğlu 34. Noterliği aracılığıyla 7 Mayıs’ta BİM’e gönderdiği ihtarnamede, mağazalarda satılan ürünlerin incelemesi sonucunda bu ürünlerin Apple tarafından üretilmediği ve taklit ürün olduklarının tespit edildiği belirtildi. İhtarnamede, bu ürünlerin satışına derhal son verilmesi ve bu ürünlerin nereden temin edildiğinin bildirilmesi istendi.

İhtarnamenin sonuç bölümünde, BİM tarafından Apple markasının haksız olarak kullanıldığı taklit ürünlerinin satışına derhal son verilmesi, aksesuvar cinsi taklit eşyaların imha edilerek Apple'a teslim edilmesi, taklit ürünlerin nereden temin edildiğinin bildirilmesi istendi. Ayrıca, BİM ’in orijinal olmayan ürünlerin satışına son verdiği ve bundan sonra da hiçbir şekilde satılmayacağının yazılı olarak Apple'a bildirilmesi de talep edildi. BİM ’in bu ihtarname üzerine o dönem taklit ürünlerin satışını durdurduğu öğrenildi. Sahte telefonların yangına sebep olabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.