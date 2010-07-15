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Ekonomi

Apple'da sıkıntılı günler yaşanıyor

Apple'ın sinyal sorunu olan iPhone 'leri geri çağırması istendi. Bunun Apple'a maliyeti ise 1.5 milyar dolar olacak.

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Apple’ın sinyal sorunu olan iPhone’ları geri çağırması istenirken, uzmanlar Apple’ın bu maliyetin altından kalkamayabileceğini söylüyor.


Uzmanlar Apple iPhone 4’ün geri çağrılmasının maliyetinin milyarlarca dolar olacağına dair uyarıda bulundu.


Üst düzey bir uzmana göre Apple’ın iPhone 4’ü geri çağırması ile ilgili baskılara boyun eğmesi halinde, bunun şirkete maliyeti yaklaşık 1.5 miilyar dolar olacak.


Apple en son ürünü olan iPhone 4’deki sinyal sorunları nedeniyle ağır eleştirilere hedef oldu.


Kullanıcılar telefon görüşmelerinin yarıda kesildiğini ve ellerini aletin sol alt köşesini kapatması durumunda sinyalin zayıfladığına dair şikayetlerde bulundular.


Apple telefonun bu şekilde tutulması halinde sinyal sorunlarının yaşanabileceğini doğruladı ama bu durumun başka birçok telefonda da görülebileceğini söyledi.


Yakında çıkacak yeni bir programla telefonun sinyal gücünü gösteren çubukların sayısındaki yanlışlıkla ilgili sorun çözülecek ama sinyal gücü ile ilgili sorun çözülemeyecek.


iPhone 4 ile ilgili bir tüketici raporunun yayınlanması üzerine dün Apple değerinden yaklaşık 10 milyar dolar kaybetti. Şirketin ABD borsasındaki hisseleri bir ara yüzde 4.2 oranından düştü ama daha sonra yeniden toparlandı.

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