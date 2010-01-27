Apple, yeni ürünü iPad'i tanıttı

T24 -

İçinde yok, yok

Ağırlığı-680 gram

Sanal klavye hareketi tanıyor

Yüksek çözünürlükte Youtube izle

Sayfaları hışır hışır çeviriyor

e-kitap’ta 5 yayıncı tamam

İnternet Wi-Fi’den

64 GB’lık modelin fiyatı 599 dolar

İlk bakışta iPad

Apple hızlı çıktı gözler rakiplerde

Tanıtım yapıldı eleştiriler başladı

Jobs çıktı hisseler yükselişe geçti

Fiyatı açıkladı alkışlar koptu

Teknoloji dünyası uzun süreden bu yana sabırsızlıkla beklediği oyuncağıyla dün tanıştı. Apple CEO’su Steve Jobs dünyanın merakla beklediği yeni tablet bilgisayarı San Francisco’da düzenlenen MacWorld etkinliğinde tanıttı. İlk bakışta söyleyelim. Bu cihaz iPhone kullanıcıları için oldukça tanıdık. Hatta “Büyük iPhone” olarak da adlandırılabilir. “Bu cihazı basit ve zevkli kullanım için tasarladık” diyen Steve Jobs, “iPad, Mac ile iPhone arası bir ürün” diyor.Dünkü sunumuna iPod, iPhone ve Mac satışlarına işaret ederek “Dünyanın en büyük cihaz üretecisi biz olduk” diyerek başlayan Steve Jobs, Sony, Samsung, Nokia’yı geride bıraktıklarını açıklayarak rakiplerini alt ettiklerini söyledikten birkaç dakika sonra elindeki 9.7 inç boyutundaki oyuncağı gösterdi.Bu sırada Steve Jobs şunları söylüyordu: “İşe laptopla (Mac) başladık ardından iPhone geldi. Şimdi laptoptan daha iyi bir ürünle karşınızdayız. Video seyredeceğiniz, fotoğraf görüntüleyeceğiniz, müzik dinleyeceğiniz, e-kitap okuyacağınız, oyun oynayacağınız bir cihaz. Bunun adı iPad.” Jobs ve ekibi ardından 1 saati aşkın sunumda iPad’in özelliklerini sıraladı.- 9.7 inç çoklu dokunmatik ekran- 13.4 milimetre inceliğinde- 680 gram ağırlığında- 16, 32, 64 GB’lık flaş hafıza- Dolu bataryayla 10 saat pil ömrü- Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisi- Cihaz dik veya yatay formda kullanılabiliyor. iPad çevrildiğinde otomatik olarak ekran ve programlar da bu forma giriyor.- Mac OSx işletim sistemi kullanıyor.- Tuş takımı iPad ekranının alt bölümünde sanal olarak gömülü şekilde tasarlandı. Bu iPhone kullanıcılarının yakından tanıdığı bir sistem.- Sanal klavye kullanmak istemeyen veya masaüstünde cihazı kullanmak isteyenler kablosuz Mac klavyesini tercih edebilir.- iPad’in içerisinde iTunes var.- Müzikçalar olarak kullanılıyor. MP3 ve AAC formatlarını destekliyor. iPad’den internet yoluyla direkt olarak şarkı satın almak mümkün olacak. Şarkı, sanatçı ve albümle ilgili bilgiler detaylı olarak açılan bir ekranda gösteriliyor.- Dokunmatik ekranda geçişler çok hızlı. Programların açılışı ve çalışması, ekranlar arasındaki geçişler de oldukça hızlı.- HD (yüksek çözünürlük) kalitede Youtube videolar izlenebiliyor.- iPad ile film de izleniyor. Cihaz yan çevrildiğinde film ve videolar 16:9 ekranda izlenecek.- iPad’e, Apple’ın uygulama mağazasından programlar yüklenecek. iPhone’larda olduğu gibi iPad için de üçüncü parti firmaların uygulama geliştirmesi gerekiyor.- Bu uygulamalar arasında iPad için hazırlanan gazeteler dikkat çekiyor. Burada iPhone’dan farklı olarak normal gazetelerde olduğu gibi sayfalar çevrilerek okunacak. Bunun için gazetelerin iPad için program geliştirmesi gerekiyor.- Cihazın e-kitap okuyucu olarak tanıtımına başlayan Jobs, iPad ekranında bir sürpriz yaparak Amazon.com’un Kindle’ını gösterdi. “Amazon e-kitap işinde öncü bir rol üstlendi” diyen Jobs, “Fakat Apple bu ürünle onun omuzlarının üzerinde duruyor” diyerek iddialı bir giriş yaptı.- Apple dünyanın en büyük 5 yayıncısıyla el sıkıştığını açıkladı. Bunlar arasında Pearson Plc’s Penguin, News Corp’s HarperCollins, CBS Corp’s Simon&Schuster MacMillan var.- iPad’de kablosuz internet tarafında Wi-Fi teknolojisi bulunuyor. Bu sayede Wi-Fi erişim ağları üzerinden hızlı internet bağlanıtısı sağlanıyor.- Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renkte tasarlandı.- Apple iPad’in ABD’deki satış fiyatı 499-699 dolar aralığında.- 16 GB hafıza kapasiteli modelin fiyatı 499. 32 GB’lık ürünün fiyatı 599 dolar, 64 GB’lık model ise 699 dolardan satılacak.- Mart ayının sonunda Wi-Fi destekli ilk modeller piyasaya çıkıyor.- 3G destekli iPad modelleri ise nisan sonunda satışta olacak.- 3G özellikli modeller 130 dolar ek fiyatla satılacak.- GPS özelliği var. Bu sayede büyük ekranda detaylı haritaları ve cadde görüntülerini görmek mümkün oluyor.- Çevreci bir cihaz olarak tasarlandı. Kullanılan malzemeler içerisinde arsenik yok, civa yok, PVC yok.- Cihazda şu anda 3G teknolojisi yok. Ancak Steve Jobs 3G teknolojisinin 90 gün sonra cihazda olacağını açıkladı. 3G destekli modeller daha pahalı bir fiyatla satışa çıkarılacak.- ABD’de AT&T ile birlikte satılacak. Uluslararası versiyonun satışlarının haziran-temmuz 2010’da başlaması planlanıyor.- Cihazlar kilitli gelecek. 3G teknoloji destekli modeller SIM kart kullanılacak. Bu veri tarafında kullanılıyor. AT&T’nin Wi-Fi erişim noktalarından da internete bağlanabilecek.- Pusula uygulamasıyla geliyor.- Adaptör ve USB yoluyla cihazı şarj etmek mümkün.- Windows ve Mac sistemleriyle birlikte kullanılabiliyor.- Tablo ve grafik yapmak, yazı yazmak, sunum yapmak oldukça kolay. Projeksiyon cihazı bağlanarak iPad’deki görüntüler de yansıtılabilir.Oyunseverler yaşadı- İpod ve iPhone’da olduğu gibi iPad, iTunes programıyla senkronize olarak kullanılabiliyor. Karşılıklı olarak veri (uygulama, doküman, video, fotoğraf, rehber, takvim, ajanda) transferi yapılabiliyor.- iPad resim, boyama ekranı olarak da kullanılabiliyor. Bunun için özel bir programla birlikte geliyor.- Oyunlar iPad için geliştirilecek. Etkinlikte Need For Speed versiyonu sergilendi.- İnternete sörf, video izleme ve müzik dinleme gibi kullanım sırasında batarya ömrü 10 saate işaret ediyor.- Işık ve hareket sensörü bulunuyor.- 3.5 milimetrelik stereo girişi, yerleşik hoparlörler ve mikrofon var.- LED arka ışıkla birlikte gelecek. Karanlık ortamlarda cihaz düşük ışıkla kolaylıkla kullanılabilecek.- Cihazın fazla ısınmaması için özel bir teknoloji kullanıldı. Böylece dizüstünde uzun süre kullanımlarda sorun yaşanmaması sağlanacak.Jobs sunumda sık sık geçmişi hatırlattı.Apple’ın tablet bilgisayarını mart sonunda uygun bir fiyata piyasaya çıkaracağını açıklamasının ardından gözler rakiplere çevrildi. Aslında Apple böylesine önemli açıklamalarda ürünü aynı gün piyasaya çıkaran bir şirket olarak biliniyor. Microsoft, HP, Dell, Acer hatta Nokia gibi firmaların bu alanda çalışmaları hızlandırması Apple’ın ürünü şimdiden duyurmasına yol açmış olabilir.Teknoloji çevrelerinde şimdiden beğeni toplayan ürünle ilgili eleştiriler de gelmeye başladı. Cihazda video kamera dolayısıyla video konferans özelliği olmaması eleştirilirken, yoğun kullanımda fanı bulunmayan tabletin aşırı ısınabileceği iddia ediliyor. İPhone’daki özelliklerin üzerine çok az teknoloji eklendiğini belirtenler olduğu gibi, iPad’in yazılım tarafında da ağır çalışabileceğini öne sürenler de var.iPad açıklamandan önce şirketin borsadaki hisseleri yüzde 3’lük düşüş yaşamıştı. Yeni tablet ürünün ardından Apple hisseleri yüzde 0.6 arttı. Analistler, ortalama 600 dolarlık fiyatla 5 milyon iPad satışının yakalanabileceğini bunun da şirketin gelirlerinde 3 milyar dolarlık bir artıya işaret ettiğini belirtiyor. Analistler iPhone ve Mac satışlarının zirve yaptığı bir dönemde çıkan iPad’in şirkete gelir ve karlılıkta önemli avantaj sağlayacağını belirtiyor. 2001’de iPod, 2007’de iPhone’u pazara sunan şirket bu dönemlerin ardından ciddi çıkış yakalamıştı.Sunumun ilk 1 saati dolduğunda Steve Jobs katıılımcılara dönerek “Çok iyi değil mi?” diye sordu. Bunun yanıtı salondan gelen alkış sesleri oldu. Salondaki ikinci alkış sesleri ise Jobs’un ‘iPad’in fiyatı 499 dolar’ açıklamasının ardından geldi. Jobs’un bu fiyatı düşük bulduğunu ve ‘inanılmaz’ olarak nitelendirdiğini hatırlatmakta fayda var.