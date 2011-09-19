-Apple yeni güvenlikçi arıyor SAN FRANCISCO (A.A) - 18.09.2011 - Apple'ın merakla beklenen yeni telefonu ''iPhone 5''in prototipinin kaybolduğuna ilişkin haberlerin ardından, şirket güvenlik için yeni eleman ilanı verdi. Bir Apple çalışanının yakında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 5 prototipini bir barda unuttuğu yönündeki haberlerden kısa bir süre sonra, 350 milyar ABD doları değerindeki şirketin internet sitesinde "yeni ürün güvenliği için müdürler" arandığına ilişkin iki ilan yer aldı. Yeni çalışanlar, aralarında eski FBI ajanları ve emniyet ile istihbarat birimlerinde çalışmış Apple ekibine katılacak. Özel güvenlik kuvvetinin, şirketin "kullanıcı dostu" imajıyla çok da örtüşmeyeceği yorumları yapılırken, Apple ve benzeri şirketlerin kendileri için olabilecek en iyi güvenliği sağlamak için ellerinden geleni yaptıkları ifade ediliyor. Apple'ın piyasadaki son telefonu iPhone 4, henüz piyasaya sürülmeden önce bir şirket çalışanı tarafından bir barda unutulmuş ve tüm özellikleri önceden ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde iPhone 5 prototipinin de San Francisco'da alan testi sırasında bir barda unutulduğu ve iki Apple müfettişinin telefonun izini sürdükten sonra polisle birlikte bir eve giderek 20'li yaşlarda bir kişiyi sorguladıkları iddia edilmişti.