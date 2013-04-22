Apple yeni bir CEO mu arıyor?

Teknoloji dünyasında Apple’ın CEO’su Tim Cook’un yerine gizlice yeni bir isim aradığı dedikodusu yayılıyor.



Forbes’un internet sitesinde yer alan bir haberde Wall Street kaynaklarının dünyanın en popüler teknoloji şirketlerinden Apple’ın CEO’sunu değiştirmek için gizli arayış içinde olduğunu söylediği ifade edildi.

cnbc'nin haberine göre, Apple’dan şu ana kadar bu yönde somut bir adım atılmadığının altını özellikle çizen kaynaklar, şirketin bazı hissedarlarının böyle bir değişikliğin gerekli olduğuna inandığını söyledi.

Son dönemde elindeki Apple hisselerini satan yatırıcımların şirket yönetimde köklü değişikliklerin olmasını istediği ifade ediliyor.

Cook için veda zamanı geldi

Bu hissedarlar Apple’ın efsanevi CEO’su ve kurucusu Steve Jobs’ın vefatının ardından dümene geçen Tim Cook için vaktin dolduğuna inanıyor.

Cook’un CEO olarak göreve geldiği Ekim 2011’den bu yana Apple piyasa değerinin yarısından fazlasını kaybetti.

Şirketin piyasa değeri son altı ayda hisse senedindeki büyük düşüşle bağlantılı olarak 290 milyar dolar eridi.

Kan kaybı durmuyor

Apple’daki kan kaybının kısa vadede durması da beklenmiyor.

Eylül 2012’de 702 dolarla tarihi zirvesini gören Apple hissesi, deyim yerindeyse serbest düşüşe girdi ve 19 Nisan 2013 itibariyle 390 dolara gerileyerek, son bir yılın en düşük yeni seviyesini gördü.

Analistler umutlu

Wall Street ise Apple’dan umutlu. Hisselerdeki değer kaybına rağmen, şirketi takip eden 37 analistin hiçbiri Apple için satış seviyesini göstermedi. Bazı analistlerin Apple’ı kesinlikle satın alınması gereken hisseler içinde gösterdiği de biliniyor.

Güçlü nakit miktarı güven veriyor

Analistlerin Apple hissesindeki bu olumlu havasının temel nedeni şirketin kasasındaki güçlü nakit miktarı.

Apple’ın kasasında 137 milyar dolar nakit olduğu tahmin ediliyor.