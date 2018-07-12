Apple ürünlerine dolar kuru zammı

Kurda yaşanan son hareketlilik, ekonomi piyasasını tedirgin ettiği kadar Türkiye'de satış yapan üretim devlerini de önlem almaya sürükledi. Teknoloji devi Apple, Dolar/TL bazında yaşanan değişimlerle kaybettiği kâr marjını, ürünlere yaptığı zamlarla çözmeye çalışıyor.

Apple, kendi mağazalarında yaptığı satışlarda her ürüne yüzde 20-25 arasında zam yapmış gözüküyor. Apple, piyasada en pahalı cihazlardan biri olan iPhone X'in 64 GB'lık modelini, gelen zam ile birlikte 7.500 TL fiyat etiketi ile satışa sunuyor. Bir önceki satış fiyatı 6.099 TL olan cihaz, şu an için markanın en revaçta ürünü olarak dikkat çekiyor. Apple zam oranlarıyla teknoloji dünyasında epey konuşulacak gibi görünüyor.

Macbook ve Apple Watch da etkilendi

Zamlardan etkilenen Apple bilgisayarları yüksek ücretleriyle dikkat çekiyor. Standart ve en ucuz Macbook Pro (13 inç) satışı artık 6.200 TL değil, 7.699 TL‘den başlayacak. 15 inçlik yeni Macbook Pro’lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçildiğinde 40 bin TL gibi bir fiyata sahip oluyor.

Teknoloji harikası olarak nitelendirilen Apple Watch ise son zamla birlikte 1.999 TL oldu.