Apple TV üç boyda gelecek

T24 - Apple firmasının 'akıllı TV' konsepti çerçevesinde geliştirdiği ve şimdilik 'çok gizli' yeni ürüne ait bilgiler gelmeye başladı.



Apple firmasının 2012 ortalarında duyuracağı iddia edilen yeni ürün serisine ilişkin ilk bilgiler teknoloji sitelerinde düşmeye başladı. Şimdilik 'Apple TV' ya da 'iTV' olarak anılan ürün, üç boyda ekrana sahip bir 'akıllı televizyon'.



Söylentilere göre Japon elektronik devi Sharp ile işbirliği yapan Apple, 32 ila 55 inç ekran boyutunda üç iTV modelinin üretimini yaptırıyor. Üründe, Apple'ın yeni A6 işlemcisinin kullanılacağı ve iOS tasarımından farklı yeni bir arayüze sahip olacağı belirtiliyor. iTV'lerin ayrıca, iPhone 4S telefonla gelen Siri sesli yardım yazılımına uyumlu olacağı söyleniyor.



Mashable sitesinin yorumuna göre Apple, bu yeni ürün serisiyle, akıllı telefon ve tablet pazarındaki rakibi Samsung başta olmak üzere LG, Sony, Panasonic gibi dev akıllı TV üreticilerine rakip olacak. Firmalar, büyük ihtimalle bu yüzden, 2012 lansmanlarını Apple'dan önce gerçekleştirme hazırlığında.



Akıllı TV konsepti, internet bağlantı hızının tüm dünyada artmasıyla gündeme gelen, web tabanlı her türlü uygulamayı TV ekranına taşıma mantığına dayanan yeni bir ürün kategorisi. İnternet bağlı olan akıllı televizyon cihazları, televizyon kanalı ve video izleme, radyo dinleme, müzik ve film satın alma ve kiralama, internette gezinme, oyun oynama gibi bir bilgisayarla yapılabilecek herşeyi tek bir ekran üzerinden sunabiliyor.





