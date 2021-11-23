Apple, Türkiye'de ürün satışlarını durdurdu!

Apple, online satış kanalında iPhone, Mac, iPad, Watch, AirPods ve aksesuar gibi ürünlerinin satışını durdurdu. Herhangi bir ürün sepete eklenemiyor ve 'Şu anda mevcut değil' uyarısı alınıyor.

Türk Lirası'nda bugün rekor seviyede değer kaybı yaşandı. Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini görürken, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine kadar gelmişti.

Apple, kurda yaşanan hareketli günün ardından online alışveriş sitesinde ürün satışlarını durdurdu. iPhone 11 ile başlayan satış durdurma işlemi, diğer ürünlerle devam etti.

Saat 21.20 itibariyle Apple Türkiye'nin internet sitesinden herhangi bir ürün alışverişi yapılamıyor. Apple'ın bu hamlesi Türk Lirası'nın değer kaybetmesi sonrası ürün fiyatlarına bir güncelleme gelebileceği şeklinde yorumlandı.

Apple'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.