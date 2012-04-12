Apple tüm zamanların şampiyonluğunun peşinde

2012 yılıyla birlikte dünyanın en değerli teknoloji şirketi ünvanını alan ABD’li teknoloji devi Apple, şimdi de tüm zamanların en değerli şirketi olmaya doğru koşuyor

Milliyet'in haberine göre, önceki gün hisse değerinde yaşanan artış sonrası ilk kez 600 milyar dolar sınırını aşan Apple, yeni iPad satışlarının iyi gitmesi, iPhone modelinin yok satması, iPhone 5’e hazırlık yapıyor olması ve diğer tüm ürün kategorilerinde yaşanan iyimsek beklentiyle hisselerini yukarı doğru taşıyor.

Bundan 10 yıl önce hesse değeri hanesinin karşısında 10 dolar yazarken, önceki günkü kapanışta burada 644 dolar görülüyordu.

Microsoft’a kötü haber

Teknoloji devinin peşinde koştuğu tüm zamanların en değerli şirketi ünvanı şirket için yabancı bir isim değil. Apple’ın en sıkı rakibi yazılım devi Microsoft, 2000’lerde şirketin yakaladığı hızlı büyüme döneminde piyasa değeri tarafında 619 milyar doları (30 Aralık 1999) tarihinde görmüştü. Microsoft’un bugünkü piyasa değeri ise 255 milyar dolara işaret ediyor. Bu arada geçmişte bir diğer ABD’li dev General Electric’in hisseleri yaşanan çıkış sonrası 600 milyar dolara çok yaklaşmıştı.

1 trilyon dolar hesabı

Analistler başta iPhone 5 olmak üzere yeni nesil ürünlerle hisselerin daha da yukarı çıkabileceğini hatta kimi analistler bu cephede 1.000 dolarlık hisse değerlerinin görülebileceğini ifade ediyor. Bu olasılık gerçekleşirse şirketin piyasa değeri 930 milyar doları aşacak bu kez 1 trilyon dolarlık değer için hazırlıklar başlıyor olacak. Bu ligde ise Çin’li petrol devi PetroChina, Şangay’da 2007’deki halka arzı sırasında 1 trilyon doları görmüştü. ABD’de ise şirket bunun çok gerilerinde piyasa değerine sahip.