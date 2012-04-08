Apple Store 13 ülkenin ardından Türkiye'ye geldi

590 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi olan Apple’ın bu noktaya gelmesinde önemli katkısı olan “Apple Store”lar (Apple mağazası) 13 ülkenin ardından şimdi de Türkiye’ye giriş hazırlığı yapıyor.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye’de bugüne kadar mağazacılık, satış, pazarlama ve teknik servis tarafında Koç grubu bünyesindeki Bilkom’la çalışan ABD’li Apple, geçtiğimiz yıl Türkiye ofisini kurarak yeniden yapılanma süreci başlatmıştı.

İlk etapta Türkiye’de pazarlama ayağında daha etkili olma adına kurulan ofis yeni işe alımlarla birlikte büyümesini sürdürüyor. Öte yandan yurtdışından geçen hafta gelen kalabalık bir Apple ekibi İstanbul’da mağaza açılışı için ilk görüşmeleri yapmaya başladı.

Türkiye’ye gelerek finans ve ödeme sistemleri tarafında pazarın büyük oyuncularıyla toplantılarını tamamlayan Apple’ın “Apple Store” ile eş zamanlı olarak Türkiye’de online mağazasını da açacağı belirtiliyor. Bu süreçte Apple uzun süreden bu yana açmadığı online iTunes mağazasını da aktif hale getiriyor olacak.

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Başta New York olmak üzere açtığı farklı tasarımlı mağazalarla bulunduğu şehre damgasını vuran Apple’ın İstanbul’da nasıl bir mağaza kuracağı merak konusu. Apple mağazaları büyük metrakereli ölçüleri, içerisindeki deneyim alanları, bilgisayar sistemleri (Mac, iPad) konusundaki eğitim ve teknik servis alanları, çocuklar için hazırlanan özel bölümlerle tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Deneyim tarafında oldukça iddialı olan marka tüm ürünleri kullanıcının kullanmasına izin veriyor hatta iPhone modellerinin içine yerleştirdiği SIM kartlarla ücretsizgörüşme yapılmasını sağlıyor. Apple’ın bu konseptte dünyada 361 mağazası bulunuyor. Türkiye ayağında Bilkom’un açtığı Apple magazalarının da işe devam edeceği bildiriliyor.