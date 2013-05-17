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Ekonomi

Apple, Steve Jobs'u suçlu ilan etti

e-kitap fiyatlarını yapay olarak arttırmakla suçlanan Apple, suçlamalara dayanarak oluşturan en önemli delil olan Steve Jobs'un biyografisinde geçen ifadelerin aslında yalan olduğunu iddia etti

17 Mayıs 2013 19:39

Bir süredir Amerikan Adalet Bakanlığı'nın merceğinde yer alan Apple, suçlamalardan kurtulmak için şaşkınlık veren bir yol seçti: Firma, efsanevi kurucusu Steve Jobs'un yalan söylediğini iddia etti.

Yayınevleriyle işbirliği yaparak e-kitap fiyatlarını yapay olarak arttırmakla suçlanan Apple, suçlamalara dayanarak oluşturan en önemli delil olan Steve Jobs'un biyografisinde geçen ifadelerin aslında yalan olduğunu iddia etti. Steve Jobs biyografisinde, yayınevleriyle yaptığı e-kitap fiyatları konulu toplantıda şunları söylediğini iddia ediyordu: "Artık ajans modeline geçiyoruz. Siz fiyatları belirleyeceksiniz, biz yüzde 30 alacağız. Evet, müşteri biraz daha fazla ödeyecek ama sonuçta bu arzuladığınız bir şey." Adalet Bakanlığı yetkilileri, bu ifadelerin, Apple'ın yayınevleriyle işbirliği yaparak e-kitap fiyatlarını haksız biçimde yükselttiğinin kanıtı olduğunu iddia ediyor. 2010 yılında gerçekleşen söz konusu görüşmenin ardından e-kitap fiyatları 2-3 dolar artmıştı. Apple kendisini, e-kitap pazarına dâhil olmasının ardından satışların arttığını ve bunun da fiyatlara olumlu etkide bulunduğunu iddia ederek savunuyor.

Ancak gelen ilk duyumlar firmanın bu savunmasının pek işe yaramayacağına işaret ediyor: Adalet Bakanlığı yetkilileri, söz konusu ifadeleri Steve Jobs'un biyografisini yazan yazarla görüşemeye bile gerek duymadan delil kabul edecek gibi görünüyor.

 

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