Apple, Samsung'dan 707 milyon dolar daha istiyor

Apple ve Samsung arasındaki patent savaşı, Güney Koreli elektronik devinin çarptırıldığı bir milyar dolarlık tazminata rağmen durulmuş değil. Apple, en büyük rakibinden ikinci kez tazminat koparmak için yeniden mahkemeye gitme kararı aldı.

ABD’nin San Jose kentinde Ağustos ayı sonunda sonuçlanan patent davasında, federal mahkeme Samsung’un akıllı telefon üretimiyle bağlantılı yedi patentten altısını ihlal ettiğine ve Apple’a bir milyar dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar vermişti.

Samsung, temyize giderek patent davasının yeniden görülmesini isterken, Apple, bir milyar dolarlık tazminatla yetinecek gibi görünmüyor. ABD’li elektronik devi, mahkemeye başvurarak Samsung’dan 707 milyon dolar daha talep etmeye hazırlanıyor. Öte yandan hukukçular yeni bir dava açılması halinde Samsung’un üç milyar dolar tazminat ödemek zorunda kalabileceğini ifade ediyor.

İddialar doğru çıktı

Güney Kore gazetesi Korea Times, hafta içinde verdiği haberde, Apple’ın yeniden mahkemeye gideceğini ve üç milyar dolar daha tazminat isteyeceğini öne sürmüştü. iPhone 5’in tanıtılmasının ardından ortaya atılan iddia, en son gelişmeyle doğrulanmış oldu.

Android ile olan ittifakında akıllı telefon piyasasında büyük bir pay elde eden Samsung, ABD piyasında da birinciliğe oturmasının ardından Apple’ın amansız yasal hamleleriyle karşı karşıya kaldı. Ağustos ayındaki davanın sonunda Samsung’un 26 mobil cihazının Apple ürünlerinden kopya edilmiş olduğuna karar verildiği gibi, aralarında İngiltere, Avustralya ve Güney Kore’nin de bulunduğu 10 ülkede Samsung ürünlerinin yasaklanma ihtimali bulunuyor.

Apple,San Jose’deki mahkemeye yaptığı en son başvuruda, “Samsung akıllı telefon piyasasında milyarlarca dolar elde etmek ve pazar payını artırmak için bilinçli olarak patentlerimizi ihlal etti. iPad ve iPhone’a ait sanayi tasarımları, grafik kullanıcı arabirimleri ve dokunmatik ekran yönlendiricileri teknolojisi çalındı” iddiasında bulundu.

Son Jose Federal Mahkemesi Yargıcı Lucy Koh, ilk olarak her iki şirketin ifadelerini dinleyecek. Samsung, Ağustos’taki davanın yeniden görülmesi için yaptıkları başvuru reddedilmesi halinde temyize gideceklerini belirtti.