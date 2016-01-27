Apple rekor kırdı



Akıllı telefon piyasasının dev isimlerinden Apple'nin aralık ayında yaklaşık 75 milyon adet Iphone sattığı açıklandı. Iphone satışları bir yıl öncesine göre sadece yüzde 0,4 oranında arttı. Artış oranı cihazın piyasaya çıktığı 2007 yılından sonraki en düşük seviyeye indi.

Apple bir yıl önce dijital cihaz satışını yüzde 46 oranında artırabilmişti. Şirketten yapılan açıklamada Çin'deki ekonomik yavaşlamanın satışları olumsuz etkilediği belirtildi.

Apple'nin Çin'deki satış hasılatı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 14 oranında artmış ve bu sayede holdingin satış hasılatı 1,7'lik artışla 75 milyar 870 milyon dolara yükselmişti. Apple 2015 yılında kârını da yüzde 1,9 oranında artırarak 18 milyar 360 milyon dolarla yeni bir rekor kırdı.

Apple hisseleri ekim ayından bu yana yüzde 10 oranında değer kaybetti. Şirketin en büyük rakibi olan Samsung Electronics'in karı beklenen rakamın oldukça altında kaldı. Bütün dünyada akıllı telefon kullananlar artmakla birlikte, her yıl yeni modelini alanların sayısı azalıyor.