Apple, Microsoft'un rekorunu tarihe gömdü

Apple, hisse değerlerinde en son artışla beraber ABD tarihinin en değerli şirketi unvanını ele geçirdi. 16 yıl önce neredeyse iflasın eşiğine gelen şirket, dün piyasa değerini 623.5 milyar dolara çıkardı. Böylece, Microsoft'un 1999 yılında elde ettiği rekor tarihe gömüldü.



Apple hisseleri, dün yüzde 2.6 daha yükselerek 665.15 dolara ulaştı. Apple böylece, Microsoft’un 27 Aralık 1999’da eriştiği 616.3 milyar dolarlık piyasa değerini geride bırakarak ABD’nin gelmiş geçmiş en değerli şirketi unvanını elde etti.

iPhone’un piyasaya sürüldüğü 2007’den bu yana piyasa değerini yedi kat artıran Apple, 2012 içinde hisse değerlerinin yüzde 64 arttığına tanık oldu.

Harvard Business School akademisyeni David Yoffie, Microsoft’un 1999’da elde ettiği başarının ‘internet patlamasından’ kaynaklandığını, ancak o dönem hisseleri yukarı çeken birçok beklentinin gelecekte yer edinemediğini ifade etti. Yoffie, bugünkü ilerleyişine bakıldığında Apple’ın piyasa değerinin uzun dönemde bir trilyon doları bulabileceğini söyledi. Yoffie, “Daha normal bir dönemdeyiz. Bu da Apple’ın başarılarını daha etkili kılıyor” dedi.



Yeni nesil iPhpne patlayacak



ABD’li dev elektronik üreticisinin elde ettiği büyük başarı, 12 Eylül’de sunulması beklenen iPhone 5’e çok büyük bir ilgi olacağının sinyalini verdi. Apple’ın çalışmaları hakkında bilgisi bulunan ve Businessweek’e konuşan iki kaynak, “yeni nesil iPhone’un Apple tarihindeki en etkileyici güncelleme olabileceğini” belirtti.

ABD’nin FBR Capital Markets yatırım şirletinin analistleri, yeni iPhone’un dünya genelinde 250 milyon satabileceği tahmininde bulundu. Sanford C. Bernstein danışmanlık şirketinden Toni Sacconaghi ise “iPhone tüketicinin kalbini ve aklını fetheden bir cihaz ve bugüne dek çok büyük bir pazar payı kapmayı başardı” fadesini kullandı.

Sacconaghi, Apple’ın elde ettiği karın yaklaşık yüzde 70’inin iPhone’dan elde ettiğini, en son iPhone güncellemelerinin yayınlamasından önceki iki ay içinde, şirket hisselerinin ortalama yüzde 11 değer kazandığını belirtti.

Analistler, yeni iPhone’un daha büyük bir ekrana ve süper hızlı internet erişimi sağlayan Long Term Evolution (LTE) teknolojisine sahip olmasına kesin gözüyle bakıyor.



Daha küçük bir iPad



Businessweek’e konuşan kaynaklar, Apple’ın yeni iPhone’un yanı sıra 2013’ün sonlarında iPad’in daha küçük modelini sunmayı planladığını belirtti.

David Yoffie, iPhone ve iPad’in devam edecek başarısıyla Apple’ın piyasa değerinin bir trilyon dolara çekebileceğini, sunacağı kaliteyle sahip olduğu değeri haklı çıkaracağını belirtti.

Dünyanın bir trilyon dolar değere ulaşan ilk şirketi, 2007 yılında Şanghay piyasasındaki hisseleri üç katına çıkan PetroChina şirketi oldu.