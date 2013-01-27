Apple liderlik tahtını kaptırdı!

Apple’ın son dönemde beklentileri tutturamamasıyla birlikte ExxonMobil, 1.5 yıl önce kaptırdığı ‘Dünyanın en değerli şirketi’ ünvanını geri aldı. 418 milyar dolarlık değeri ile Exxon, 5 ayda değeri 247 milyar dolar eriyerek 412 milyar dolara inen Apple’ı geride bıraktı.

ABD’li petrol devi Exxon Mobil, Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu. Apple’ın, Ekim-Aralık ayları dönemindeki birinci mali çeyrekte beklentileri tutturamaması, şirket yatırımcılarının ellerindeki hisseleri satmasıyla ABD’li teknoloji devinin iki günlük kaybı 120 milyar doları buldu. Önceki gün değeri 50 milyar dolar düşen Apple’nın değer kaybı dün de devam etti ve hisseleri yüzde 2.37’lik kayıpla 70 milyar dolar daha eriyerek 412 milyar dolara kadar indi. ExxonMobil’in piyasa değeri ise dün yüzde 0.2’lik küçük çaplı yükselişle 417 milyar dolara yükseldi. Böylece 2011 Ağustos’tan bu yana dünyanın en değerli şirketi olan Apple, bu ünvanını yeniden ExxonMobil’e kaptırmış oldu.

Apple’ın IPhone 5’i tanıttığı Eylül ayında 660 milyar dolara kadar ulaşan piyasa değeri son 5 ayda tam tam 247 milyar dolar eridi. Şirketin birinci mali çeyreğine ilişkin yaptığı 13.1 milyarlık net kâr ve 54.5 milyar dolarlık gelir açıklaması da yatırımcıları tatmin etmedi. Sonuçların açıklamasının ardından Apple hisseleri 2 günde yüzde 13 oranında değer kaybetti. ABD’li şirket Aralık ayında sona eren mali çeyrekte toplamda 47.8 milyon adet telefon sattığını açıklasa da rakamların Wall Street beklentilerinin altında kalması yatırımcıların da tercihini hisse satışından yana kullanmasına neden oldu.