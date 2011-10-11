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Dünya

Apple, kurucusu için tören düzenleyecek SAN FRANCISCO (A.A)

11 Ekim 2011 10:07

-Apple, kurucusu için tören düzenleyecek SAN FRANCISCO (A.A) - 11.10.2011 - Apple firmasının efsanevi kurucusu Steve Jobs'ın pankreas kanseri tümörünün yol açtığı solunum durmasından öldüğü açıklandı. Jobs'ın ölümü dolayısıyla doktor tarafından hazırlanan belgede, ünlü girişimcinin solunum durmasından San Francisco'nun güneyindeki Palo Alto'da bulunan evinde öldüğü belirtildi. İnternette yayımlanan belgelere göre, evinin yakınındaki bir mezarlıkta toprağa verilen Jobs'ın cenazesine otopsi yapılmadı. Bu arada, Amerikan medyasında birçok kaynak, Jobs için Apple firması çalışanlarının katılacağı bir tören düzenleneceğini, bu özel törenin 19 Ekim'de şirketin Silikon Vadisi'ndeki genel merkezinin amfi tiyatrosunda yapılacağını belirtti. İnternette de 14 Ekim'i "Steve Jobs Günü" olarak kutlamayı isteyen bir hareket doğdu.

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