Apple, Koronavirüs nedeniyle üretiminin bir kısmını Çin'den Tayvan'a taşıyor

Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Apple, üretiminin bir kısmını Çin’den Tayvan’a kaydırıyor.

Akıllı telefon ve teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan ABD merkezli Apple'ın; iPad, AirPods ve Apple Watch üretiminin bir kısmını Çin dışına çıkaracağı yönünden bilgiler ortaya çıktı. Şirketin, bu ürünlerini üreteceği yeni ülke Tayvan olacak.