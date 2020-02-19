Apple, Koronavirüs nedeniyle üretiminin bir kısmını Çin'den Tayvan'a taşıyor

Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Apple, üretiminin bir kısmını Çin’den Tayvan’a kaydırıyor.
Akıllı telefon ve teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan ABD merkezli Apple'ın; iPad, AirPods ve Apple Watch üretiminin bir kısmını Çin dışına çıkaracağı yönünden bilgiler ortaya çıktı. Şirketin, bu ürünlerini üreteceği yeni ülke Tayvan olacak.
Yerel kaynaklarda Apple’ın, MacBook Air ve MacBook Pro’nun birleştirme aşamasını da Tayvan’a kaydırabileceği yönünde haberler bulunuyor.
WebTekno'nun Taiwan News’tan aktardığı habere göre; Apple, tedarik zincirindeki kaynaklarını coğrafi olarak çeşitlendirmeyi düşünüyor. Bunun sebebi ise Apple’ın üretimini oldukça ciddi bir şekilde etkileyen Koronavirüs'ün(COVID-19) yayılması. Ayrıca şirket, Tayvan’daki üretim payını da kademeli olarak artırmayı planlıyor.