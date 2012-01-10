Apple, iPhone’u meğer 1983 yılında yaratmış



T24 - Cep telefonu dünyasının kurallarını yeniden yazan Apple’ın iPhone’un ilk prototipini 1983 yılında yarattığı ortaya çıktı. Yaklaşık 30 yıl önce dizayn edilen ilk akıllı telefon, iPhone ve iPad izler taşıyor. Palm kalemiyle kontrol edilen bir ekrana monte edilmiş bir telefondan oluşuyor.



Alman kökenli Amerikalı Harmtut Esslinger tarafından dizayn edilen ilk ‘akıllı telefon’ hiçbir zaman üretim şansı bulamamış. Esslinger daha sonra Frogdesign adlı şirketi kurmuş.



Amerika Bülte'ninde yer alan habere göre, Apple’ın iPhone projesinin başlangıcının 1983 yılına kadar gittiği sır olmasa da, Stanford Üniversitesinin sahip olduğu Apple belgeleri arşivleri içinde bulunan fotoğraflar ilk defa günyüzü gördü.



Bu belgeler, Steve Jobs 1997 yılında Apple’a geri döndüğünde üniversiteye bağışlanmıştı. Bu belgeler içinde, kamuoyuna tanıtılmayı bekleyen oldukça fazla sayıda prototip örneği olduğu belirtiliyor. Bunlardan bazılarının bugünkü ürünlere oldukça benzediğini kaydeden üniversite yetkilileri, iPad’ın neredeyse aynısı bir prototip bulunduğunu bile ifade ediyorlar.





