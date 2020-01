Apple iPhone'la Çin'e açıldı, karını yüzde 94 artırdı

Apple, 2012’nin ikinci mali dönemine ait rakamları açıkladı. iPhone talebinin Çin’de patlamasıyla karını yüzde 94 arttıran Apple, hisselerinin yüzde 12 değer kaybettiği 9 Nisan’da başlayan düşüşün ardından yeniden toparlandı.

Apple’in ikinci mali dönemdeki net geliri, hisse başı değerinde 12.30 dolara artarak 11.6 milyar dolara yükseldi. Satışlar da yüzde 59 artış göstererek 39.2 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg’ün açıkladığı ve analistlerin tahminlerine dayanan rakamlar ise hisse başına 10.02 dolar artış ile 36.9 milyar dolar gelir öngörüyordu.

iPhone talebinin Çin’de patlaması, Apple’ın en son çeyrekte gelirlerinin artıran en önemli faktörlerden biri oldu. Apple, 2012’in ilk çeyreğinde 35.1 milyon iPhone sattığını açıklarken, bu rakam, geçtiğimiz yıla oranla iPhone satışlarında yüzde 88 arttığını gösterdi.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, Apple gelirlerinin yüzde 20’sini tek başına sağladı. Çin’in Apple gelirine katkısı geçtiğimiz yıl yüzde 12’ydi. Apple CEO’su Tim Cook, yeni iPad’in satışa sunulması ve faaliyet alanlarının genişletilmesiyle Çin’de potansiyellerini artıracaklarını ifade etti.

New York merkezli First Empire Asset Management şirketinin analisti Michael Obuchowski, Bloomberg’e, “Apple, Çin başta olmak üzere Asya’da oldukça hızlı büyümeye başladı... Apple için şu an en önemli olan konu uluslararası büyümeyi sağlamak” dedi. First Empire Asset Management, Apple hisseleri de dahil toplam değeri yaklaşık 4.5 milyar dolar olan yatırım hacmine sahip.

Apple hisseleri, New York borsasındaki kapanışta yüzde iki azalarak 560.28 dolara inmesinin ardından, dün yaklaşık 7.8 değer kazanarak, 604.22 doları gördü.



Rakamlar beklendiği gibi



Apple, 16 Mart’ta 10 ülkede piyasaya sürülen yeni iPad’den bugüne kadar 11.8 milyon sattı. iPad'in ilk kez teknoloji dünyasına sunulduğu 2010 yılından bu yana toplam satışları ise 67 milyona ulaştı. Cook, dün yaptığı açıklamada, iPad ile yaşanan başarının, Mac bilgisayarlardan bu yana geride kalan 24 yılın ardından geldiğini söyledi.

Bloomberg’ün yaptığı araştırmaya göre, analistler Apple’ın ikinci çeyrek rakamlarını açıklamasına kadar olan süreçte 11.9 milyon iPad ve 31.2 milyon iPhone satmasını bekliyordu.

Kısaca, iPad satışları tahminleri tutarken, iPhone tahminleri geride bırakmayı başardı. Apple, geçtiğimiz yıla oranla brüt kar oranını yüzde 41.4’ten yüzde 47.4’e çıkardı.



Toparlanma sinyalleri



Apple’ın hisse değeri 9 Nisan’da rekor kapanışla 636.23 doları görmüş, bu tarihten sonra ortaya atılan ve mobil cihazlarının donanım parçalarında eksiklik yaşandığı spekülasyonları üzerine, o günden bu yana hisse değerlerinde 75.95 dolar, yani yüzde 12 azalışa tanık olmuştu.

Chicago merkezli Harris Private Bankası’da yatırım uzmanın olan Jack Ablin, “Apple’ın raporu tüm yatırımcıların kafalarındaki şüpheleri ortadan kaldıracak” yorumunu yaptı. Harris, Apple hisseleri dahil yaklaşık 60 milyar dolar hacminde uluslararası işlemleri kontrol ediyor.

Apple, iPhone’u 2009 yılında Çin piyasasına sundu. California merkezli şirket o yıldan bu yana Çin’den 7.9 milyar dolar gelir elde etti. Cook, Çin’den elde edilen gelirin geçtiğimiz yıla oranla üç kat artış gösterdiğini de not düştü.