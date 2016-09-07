Apple iPhone 7 ve 7S modellerini tanıtıyor

Teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerini bu akşam tanıtacak.

Ancak sektörü izleyenlere göre, iPhone 7 ve 7S olarak sunulacak yeni modellerde büyük heyecan yaratabilecek yeniliklerin olması beklenmiyor.

Teknoloji kulislerinde, iPhone'un en radikal yenilikleri 2017'ye sakladığı yönünde spekülasyonlar var. Gelecek yıl iPhone 10 yaşında olacak.

Bugün tanıtılacak yeni üründeki en dramatik değişikliğin kulaklık girişinin kaldırılmasının olabileceğine dikkat çekiliyor. Böylece bluetoothla bağlanacak kablosuz kulaklıklar kullanılabilecek. Bir diğer seçenek de, şarj girişiyle uyumlu kulaklıklar olacak.

Gözlemcilere göre, yenilikler arasında, söylendiği gibi, çift objektife sahip kamera özelliğinin bulunup bulunmadığı da tüketicilerin tanıtım sırasında ilgiyle izleyeceği ayrıntılardan olacak.

Apple'ın ürün tanıtımı, en büyük rakibi Samsung'un akıllı telefon cihazı Note 7'yi pil sorunu nedeniyle geri çağırmak zorunda kaldığı bir haftaya denk geldi.

BBC muhabiri Dave Lee, 'yeni iPhone tanıtımının bu krizleri gölgede bırakmasının beklenmediğini' söylüyor.

Dave Lee'ye göre, iPhone kullanıcılarını telefon mağazalarına koşmaları da sürpriz olur.

Hatta, ''eğer beklendiği gibi kulaklık girişi kaldırılıyorsa, kablosuz kulaklık satın almak istemeyenlerin yakınmalarına yol açabilir'' görüşünü dile getiren Lee'ye göre, ancak, benzer tepkiler, iPhone yeni modelinde 'daha küçük şarj kablosu girişi'ne yöneldiğinde de dile getirilmişti, ama şimdi herkes buna alışmış görünüyor.

Lee, yeni modelle ilgili olarak şunlara dikkat çekiyor:

''Eski Apple şarj cihazına bakınca şimdi fazlasıyla büyük görünmediğini söylemek çok zor. Bugünden bakınca kararın doğru olduğu anlaşılıyor.''

''Daha iyi bir kamera düzeneği ilgi uyandırıp kabul görecektir. iPhone diğerleriyle karşılaştırıldığında en fazla fotoğraf çekilen cihaz haline geldi. Ancak, sızan bilgiler, daha büyük olan iPhone modellerinin yeni kamera teknolojisine sahip olacağına işaret ediyor.

''Hafıza özelliğinin geliştirilmiş olması bekleniyor, yeni telefonun su geçirmeyen, suda 30 dakika kalabilen özelliklere sahip olduğu bildiriliyor. Bu özellik, Apple'ın rakipleri Samsung ve Sony'de de var.''

Bir diğer söylenti de, siyah rengin geri dönebileceği yönünde.

Bugünkü tanıtımdan sonra ön siparişlerin cuma günü alınması bekleniyor.