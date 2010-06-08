Apple, iPhone 4'ü tanıttı

T24

Google’a taş attı

Ve işte iPhone 4G

Ekran uçtu bir kere!

Apple’ın ABD’nin San Francisco kentinde geleneksel olarak düzenlediği “Geliştiriciler Konferansı”nın bu yılki konuğu, cep piyasasında son 3 yıldan bu yana adeta fırtına gibi esen iPhone’nun 4. nesil modeli oldu. Şirketin CEO’su Steve Jobs, sayısı 5 bini aşan uygulama geliştirici mühendis, tasarımcı ve teknoloji tutkunun katıldığı etkinlikte Apple’ın son oyuncağını tanıttı.iPhone 4’ün satışa çıkacağı tarih 24 Haziran. Bu tarih Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere ve Japonya için geçerli. Cihaz ağustos ve eylül aylarında yeni yeni ülkelerde de satışa çıkacak. Türkiye’ye de eylülde geleceği tahmin ediliyor. iPhone 4 beyaz ve siyah renkli. 16 GB’lk model kontratlı olarak 199 dolar, 32 GB’lık ise 299 dolar olacak. Kontratsız fiyatın 800 dolar seviyesinde olacağı, Türkiye fiyatının ise 16 GB’lık modelde 1.800 lira düzeyinde olacağı belirtiliyor.Steve Jobs dünkü sunumuna kendisine bir iPad kullanıcısından gelen e-posta mesajıyla başladı: “Kafede iPad’imle oturuyordum bir kız benimle ilgilendi! Şimdi iPad’in ne kadar sihirli bir cihaz olduğunu anladım...” Bu “anlamlı” mesajın ardından şu ana kadar 3 saniyede 1, toplamda da 2 milyon iPad satıldığını belirten Jobs, 10 ülkede cihazın bulunduğunu, temmuzla birlikte 19 ülkede daha satışlara başlanacağını bildirdi.İlk 65 günde iPad kullanıcılarının 5 milyon e-kitap yüklediğini anlatan Steve Jobs, iPad’in uygulamalarıyla 1 günde 5 yıllık Google reklamı kadar para kazananların olduğunu açıkladı.Sözü iPhone’dan açtığında ABD’deki pazar paylarıyla konuşmaya başlayan Jobs, RIM’in (Blackberry) yüzde 35, iPhone’un yüzde 28 paya sahip olduğunu duyurduktan sonra şirketin yeni oyuncağının adını “iPhone 4” olarak açıkladı. 9.3 milimetre inceliğindeki (iPhone 3Gs’e göre yüzde 24 daha ince) ürün, çift kameralı, 3G üzerinden görüntülü iletişimi imkanı tanıyor, video konferans yapılıyor. 5.0 MP kamera, LED flaş özelliği bulunuyor. Cihazla HD kalitede video çekimi yapmak mümkün oluyor. Bu kamera saniyede 30 kare ile 720p görüntü kaydediyor.iPhone 4’de gürültü engelleme sistemi, mikrofon ve ses girişi yer alıyor. Telefonun çevresindeki metal çerçeve aynı zamanda anten görevi görüyor, gövde paslanmaz çelikten. Ekrandaki piksel yoğunluğu önceki modele göre 4 kat fazla, bu sayede yüksek kalite yakalanıyor. Böylece çözünürlük iki katına çıktı. Steve Jobs, “İnsan gözü 320 pikselin üzerini algılamıyor ama biz garanti olsun diye 326 piksel yaptık” diyerek esprili bir ifadeyle yeni ekranın kalitesini övüyor.Bu yeni ekranın adı “retina”. Cihazdaki ekranın boyutu 3.5 inç, 960x640 çözünürlük seviyesinde. Cihaz Apple’ın A4 işlemcisini kullanıyor, bu sistemle yeni pil yapısı bir önceki modele göre yüzde 40 daha fazla dayanıyor. Cihazdaki yeni ivmeölçer oyunların her yöne çevrilerek oynanmasını sağlıyor. Dün ayrıca iPhone OS adlı yeni işletim sistemi de tanıtıldı.