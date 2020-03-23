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Ekonomi

Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon doların altına geriledi

Değeri 13 hanede tutunan tek ABD şirketi Microsoft Corp. oldu

23 Mart 2020 17:11

Apple Inc.'in piyasa değeri pazartesi günkü işlemlerin başlamasıyla birlikte 1 trilyon dolar seviyesinin altına gerilerken, değeri 13 hanede tutunan tek ABD şirketi Microsoft Corp. oldu.

Apple hisseleri New York saatiyle 09.40'ta yüzde 4,9 düşüş kaydederek iPhone üreticisinin piyasa değerini 960 milyar dolara indirdi. Koronavirüs salgınıyla birlikte Çin'deki tedarik zinciri endişelerinden olumsuz etkilenen elektronik üreticisi tüm dünyada mağazalarını kapattı.

ABD'li elektronik üreticisinin hisse senetleri cuma günkü işlemlerin son dakikalarında 1 trilyon doların altına geriledi. Sonrasında bir miktar toparlanarak 1 trilyon dolar eşiğinin hemen üzerinde kapattı.

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