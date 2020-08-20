Apple'ın eski mühendisi anlattı: Şirket, Enerji Bakanlığı için 'çok gizli' bir iPod tasarlamaya yardım etti

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Apple'ın eski mühendislerinden biri olan David Shayer, 2005 yılında kendisine ABD Enerji Bakanlığı için 'çok gizli' bir iPod tasarlaması görevi verildiğini açıkladı. Shayer, kendisinden normal kullanıcıların kullandığı cihazdan farklı bir iPod tasarlaması için yardım istendiğini iddia etti.

CNN'de yer alan habere göre, Apple'ın müzik dinleme aygıtı iPod'un ilk mühendislerinden biri olan David Shayer, kendi blogunda şirketin çalıştığı dönem kendisine verdiği 'özel görevi' anlattı. 2005 yılında iPod yazılım müdürünün kendisine gelerek özel bir görev sunduğunu anlatan Shayer, görev için ABD'li savunma müteahhidi bir şirket olan Bechtel'den iki mühendisle görüştüğünü söyledi. Shayer'in anlattığına göre, 'çok gizli' iPod'u üretecek olan Bechtel, kendisinden normal iPod gibi görünen ancak ortalama kullanıcının fark edemeyeceği verileri kaydedebilen bir ürün için Apple desteği istedi.

Shayer, "Bu Bechtel ile resmi kontrat ve ödeme olan bir iş birliği değildi. Bu Apple'ın Enerji Bakanlığı'na masa altından bir yardımıydı" yazdı. Shayer, Bechtel'in kendisine tam olarak nasıl bir yazılım yapacaklarını söylemediğini söyledi ancak radyoaktifliği ölçen bir "Geiger–Müller sayacı" üzerinde çalışıldığını tahmin ettiğini belirtti.

Shayer, kendisine sunulan projeden şu anda şirkette çalışmayan iPod bölümü başkan yardımcısı ve yazılımın baş müdürünün haberdar olduğunu belirtti.

Shayer'in blog yazısından sonra Apple, Bechtel ve ABD Enerji Bakanlığı'ndan henüz açıklama gelmedi.