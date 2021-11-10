Apple'ın CEO'su Tim Cook, kripto para yatırımı yaptığını açıkladı

Apple'ın CEO'su Tim Cook, bireysel olarak kripto paralara yatırım yaptığını duyurdu.

Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, Bitcoin ya da Etherium'a yatırım yapıp yapmadığı yönündeki soruya bireysel olarak krito para topladığı yanıtını verdi. New York Times gazetesinin çevrimiçi DealBook konferansında gazeteci Andrew Ross Sorkin'in sorularını yanıtlayan Cook, şirketin bir vadeden sonra kripto paraya yönelebileceği işaretini verdi.

Ancak Apple'ın ürünlerini kripto para ile satmayacağını belirten Cook, çeşitli ürünlerin yer aldığı 'bir sepet oluşturmanın' kendisine mantıklı geldiğini, ancak yatırım tavsiyesinde bulunmadığını kaydetti.

Cook, bir süredir kripto paralarla ilgilendiğini söyleyerek, bunun şirket politikası değil, bireysel düzeyde olduğunu vurguladı. Cook, hangi kripto para birimlerine yatırım yaptığını ise belirtmedi.