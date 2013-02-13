Apple ilk mağazasını Türkiye'ye açacak

Apple CEO’su Tim Cook, bir konferansta yaptığı açıklamada, 2013'te izleyecekleri genişleme stratejisi kapsamında 'ABD dışındaki ilk mağazanın Türkiye'de açılacağını' da söyledi.

Los Angeles Times’ın haberine göre, Yatırımcı David Einhorn, Apple’ın “depresyon dönemi bir zihniyete sahip olduğunu’ belirterek, şirketin parasını verimsiz bir şekilde harcadığını belirtti ve davacı oldu. Cook, isyankar hisse sahibini, ‘aptalca, basit bir gösteri’ yapmakla suçladı ve açılan davaya tepki gösterdi.

Cook, “Açıkçası, hissedarlarımız için yaptığımız iyi işler için dava edilmek çok tuhaf... Bu aptalca ve basit bir gösteri. Bana kalırsa bu davaya para harcayacak herkes parasını almalı ve değerli bir amaç uğruna harcamalı” dedi.

Cook, dün Goldman Sachs teknoloji konferansında yaklaşık bir saat süre boyunca açıklamalarda bulundu. Küresel yatırımlardan Apple’ın şirket stratejisine kadar birçok konuya değinen Cook, hisse değerinde yaşanan azalmaya rağmen baskı altında olduğunu belli etse de, oldukça güler yüzlü ve iyimser göründü.

Cook, Apple’ın uzun dönem başarısını, rakiplerinin taklit etmekte zorlandığı ‘harika ürünler’ yaparak elde ettiğine değindi. Cook, “Yenilik, Apple’ın kültüründe, cesaretinde ve hırsında çok derin bir yer tutuyor... Sadece iyi değili dünyanın en iyi ürünlerini yapmalıyız. Bu Apple’ın DNA’sında ve değerlerinde yer alıyor. Yenilik için Apple’dan daha iyi bir yer olamaz” dedi.

Her ne kadar sinirini yansıtmamaya çalışsa da, Cook’un yüz ifadesi Apple’ı dava eden Greenlight Capital fon şirketinin kurucusu David Einhorn’dan bahsedildiğinde ekşidi. Einhorn, hisse sahiplerine için Apple’ın yeni ve özel bir hissesunması gerektiğini savunurken, hissedarların, hisselerini ihraç etmelerinin ardından oy kullanmalarını gerektirecek teklifin bloke edilmesi için Apple’ı dava etti.

Cook, ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusa sesleniş konuşmasını dinleyen özel konuklar arasındaydı.

Cook, ‘yatırımcıların tekliflerini dikkatli bir şekilde değerlendireceklerini ve kendilerine gelecek tüm fikirlere açık olduklarını’ söyledi. Cook ardından, Einhorn’un ‘etkin yatırım yapılmadığı’ eleştirisini cevapladı.

Apple’ın patronu, “Depresyon dönemi zihniyeti içinde değiliz.Bu durumda olan bir şirket nasıl bu kadar çok iş başarabilirdi?” ifadesini kullandı. Apple, Einhorn’un açtığı dava hakkında gerekli görüşmelerin yapılacağını belirtti. Yıllık hissedarlar konferansı ise 27 Şubat’ta düzenlenecek.