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Dünya

Apple ile AB arasında vergi krizi Avrupa Parlamentosu’nda

Apple, İrlanda'dan sağladığı vergi avantajının yasa dışı bulunması nedeniyle 13 milyar Euro ceza almıştı

15 Eylül 2016 00:14

AB ile dünyanın en değerli şirketi Apple’ı karşı karşıya getiren vergi borcu krizi Avrupa Parlamentosu’nda (AP) tartışıldı. Milletvekilleri, AB Komisyonu’nun "Apple’ın İrlanda’da faydalandığı vergi uygulamalarının yasa dışı olduğu" kararına tam destek verdi.

Strazburg’da toplanan AP Genel Kurulunda ele alınan, İrlanda’nın Apple’a 20 yıldan bu yana uyguladığı "vergi avantajı" nedeniyle AB Komisyonu’nun ceza kararı, milletvekillerinin desteğini aldı.

Oturumda konuşan AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Komiseri Margrethe Vestager, İrlanda’nın, Komisyon’un kararına itiraz hakkı olduğunu hatırlatarak, "Fakat biz güçlü bir karar aldık ve bu kararı mahkemede savunacağız" dedi. Uluslararası şirketlerin daha şeffaf olması ve bilgilerini paylaşmaları çağrısında bulunan Vestager, bu bilgilerin halka açık olması gerektiğini ekledi.

Milletvekilleri, bir AB ülkesinin bir şirkete diğerlerine oranla daha az vergi ödemesini sağlayan iltiması geçmesinin kabul edilemez olduğunu vurgularken, İrlanda yönetimine AB yasaları ve rekabet kurallarına uygun davranma çağrısı yaptılar.

AB Komisyonu, 3 yıl süren inceleme sonucunda Apple’ın, İrlanda’da faydalandığı vergi uygulamasının yasadışı olduğuna hükmetmiş, 2003’ten 2014‘e kadarki dönem için 13 milyar Euro'nun ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda yönetimi ise, Komisyonun kararını temyize götüreceğini açıklamıştı.

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