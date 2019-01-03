Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 8.18 düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Apple hisseleri, şirketin 2019 yılı ilk çeyreği için ciro beklentisini, daha önce açıklanan 89 - 93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara düşürmesiyle, yüzde 8.18 düştü. Şirketin açıklamasına göre, yüzde 8.18’lik düşüş 50 milyar dolarlık bir kayba işaret ediyor.

Apple CEO’su Tim Cook, şirketin, Çin ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıklamış ve bunun sebebi olarak ABD ve Çin arasıdna yaşanan ticaret gerginliklerini göstermişti.