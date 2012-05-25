Apple, Gül'e Türkçe klavye sözü verdi

Cumhurbaşkanı Gül'ün teknoloji devleriyle buluştuğu gezisinin Apple durağında Türkçe klavye gündeme geldi. Apple CEO'su Gül'e söz verdi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Silikon Vadisi turunda ilk durak dünyanın bir numaralı teknoloji devi Apple’dı.

Katı kurallarıyla ün yapan şirket diğerlerinin (Google, Facebook, Twitter, Microsoft) aksine merkez kampüsündeki buluşmada Cumhurbaşkanı Gül ve Türkiye’den gelen beraberindeki sınırlı sayıdaki ziyaretçiyi ağırladı. Ev sahibi isim Apple’ın CEO’usu Tim Cook oldu.

Milliyet Gazetesi'nden Şükrü Andaç'ın aktardığına göre Gül-Apple buluşmasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Bunlardan biri de Apple'ın mobil ürünlerinde yaşanan Türkçe karakter sıkıntısı oldu. Tablette iPad ve cep telefonunda iPhone sanal tuş takımında Türkçe karekterlerin olmadığı, tuş takımına bunun ne zaman konulacağı sorulduğunda Tim Cook, konu hakkında bilgisi olmadığını iletti.

Ziyaretçilerden birinin iPad’ini alarak incelediğinde Türkçe karekterlerin tam takımda (açılan ekranda) olmadığını, ancak klavyede bir önceki harfin üzerine basarak ek işlemle bunun yapılabildiğini gören Cook, bu sorunu çözeceklerini ifade etti.

Toplantının ana gündem maddesini ‘FATİH’ projesi oluşturdu. Türkiye’nin yerli tablet PC projesi 8 milyar dolarlık bir işe karşılık geliyor ve Apple’ın da aralarında bulunduğu dünya devleri bu konuyla oldukça yakından ilgili.

Tablet PC projesinin detaylarına oldukça hakim olduğu gözlenen Apple ekibinin iPad’lerden nasıl eğitim yapıldığına, yeni nesil teknolojilerin eğitimde nasıl yararlı kullanıldığına ilişkin sunumu katılımcıları oldukça etkiledi.

Yazı, görsel, video ve animasyon tabanlı elektronik ders kitaplarının öğretmenler tarafından hazırlanarak sınıfa gelecek olması projenin geleceği hakkında fikir verdi. Tim Cook’a hitaben yapılan konuşmayla FATİH projesi için üretim işi de dahil olmak üzere Apple tarafı Türkiye’ye davet edildi. Tim Cook, bu konuyla oldukça yakından ilgilendiklerini ve projeye hazırlandıklarını ifade etti.



Mağazalar açılacak



Apple CEO’su Tim Cook çok yakında şirketin Türkiye ofisinin açılışını yapacaklarını ardından Apple Store ve iTunes mağazalarının da Tükiye’de var olacağını anlattı. Katılımcıların geleceğe yönelik ürünler ve Steve Jobs hakkındaki sorularını şirketin kuralları gereği yanıtlamaktan kaçınan Apple ekibinin Türkiye’deki hızlı büyüyen rakamlardan oldukça etkilendiği de ifade edildi. 1 saat planlanan görüşme 1.5 saate yaklaştı. İlk günün ardından yeni programa göre yarın Google’la başlayacak ziyaretler ardından Facebook ve Microsoft’la devam edecek.



Türkçe klavye sorunu nedir?



Apple mobil cihazların 200’den fazla yeni özellik barındıran iOS5 işletim sisteminin deneme sürümünde Türkçe karakterlerin bulunduğu F ve Q klavyeler yer almış, ancak son kullanıcı sürümü yayımlandığında bu özelliğin sistemden çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. Apple’ın bu tercihinin teknik aksaklıklardan kaynaklandığı bildirilmişti.