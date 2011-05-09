Apple, Google'ı solladı

T24- ''BrandZ Dünyanın En Güçlü 100 Marka Sıralaması'' araştırmasına göre, dünyanın en değerli markası, 153 milyar dolarlık marka değeri ile IPhone ve IPad'in yaratıcısı Apple. İkinci sırada son dört yılın birincisi Google bulunuyor.











Pazar araştırması şirketi Millward Brown'nın ''BrandZ Dünyanın En Güçlü 100 Marka Sıralaması'' araştırmasına göre, Apple, en değerli marka değeri unvanını son dört yılın birincisi internet arama motoru Google'dan aldı.

Geçen yıl marka değerini bir önceki yıla göre yüzde 84 oranında artırarak 153 milyar dolara yükselten Apple'ın marka değeri, 2006'dan bu yana ise yüzde 859 oranında değer kazandı.

Listenin ikinci sırasında geçen yılın birincisi Google bulunuyor. Google'ın marka değeri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak 111 milyar dolara geriledi.

Dünyanın en değerli markaları sıralamasının üçüncüsü ise IBM oldu. IBM'in marka değeri geçen yıl yüzde 17 artarak 101 milyar dolara yükseldi.

Listenin 4'üncü sırasında yer alan fast-food markası McDonalds'ın marka değeri ise geçen yıl yüzde 22 artarak 81 milyar dolar ulaştı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft ise marka değerini yüzde 2 artırarak 78,2 milYar dolara çıkararak, listenin 5'inci sırasına yerleşti.

Listeye yeni giren 11 şirketin 7'si BRIC ülkelerinden

Geçen yıl listeye yeni giren 11 şirketin 7'sinin Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in oluşturduğu BRIC ülkelerinden olması dikkat çekti. BRIC ülkelerinden 2006 yılında listeye giren şirket sayısı sadece 2 iken, bu rakam geçen yıl 19'a yükseldi. Ancak dünyanın en değerli sekiz markasını hala ABD'li şirketler oluşturuyor.

2010 yılında Japonya'yı geçerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisi unvanını alan Çin ise listedeki şirket sayısını 7'den 12'ye yükseltti.

Listede en çok dikkat çeken gelişmelerden bir tanesi de perakende sektöründe yaşandı. İnternet üzerinden alışveriş sitesi Amazon'un en değerli marka sıralamasında ABD'li perakende devi Walmart'ı geçti. Amazon'un marka değeri geçen yıl yüzde 37 oranında artarak 37,6 milyar dolara yükseldi.

Walmart'ın ise marka değeri geçen yıl yüzde 5 azalarak 37,3 milyar dolara geriledi. Bununla birlikte Wal-Mart Stores'un satışlarının hala Amazon'unkinden 10 kat fazla, piyasa değerinin ise 5 kat fazla olduğu belirtiliyor.

Listedeki bir başka dikkat çekici olay ise geçen yıl teknik problemler nedeniyle dünya genelinde milyonlarca aracı geri çağıran Toyota'nın marka değeri yüzde 11 oranında artarak 24,1 milyar dolara yükseldi.

Geçen yıl Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı nedeniyle en çok sorun yaşayan şirketlerden biri olan İngiliz petrol şirketi BP'nin marka değeri ise yüzde 27 geriledi.

Marka değerini en hızlı Facebook artırdı

Marka değerini geçen yıl en hızlı artıran firma ise yüzde 246 ile Facebook oldu. Listenin 35'inci sırasında yer alan Facebook'un marka değeri geçen yıl 19,1 milyar dolara yükseldi.

Çinli arama motoru Baidu, geçen yıl marka değerini en hızlı artıran ikinci şirket oldu. Listenin 29'uncu sırasında yer alan Baidu'nun marka değeri geçen yıl yüzde 141 oranında artarak 22,6 milyar dolara ulaştı.

ABD'li banka Wells Fargo'nun marka değeri ise geçen yıl yüzde 97 artarak 36,9 milyar dolar oldu. 2008-2009 döneminde yaşanan finansal krizde hükümetten 45 milyar dolarlık yardım alan banka listenin 16'ıncı sırasında yer aldı.

Tablet bilgisayar ve akıllı telefon markası, geçen yıl pek çok teknoloji ve telekom markasını geride bıraktı. Listenin ilk üç sırasında tablet bilgisayar, akıllı telefon ve internet şirketi yer aldı. Aynı zamanda ilk 10'da yer alan şirketlerin 6'sını da internet, tablet bilgisayar ve smartphone markaları oluşturdu.

Geçen yıl marka değeri azalan şirketlerden bir tanesi de akıllı telefon pazarında lider BlackBerry oldu. Şirket'in marka değeri geçen yıl yüzde 20 azaldı.

İçecek markası Coca-Cola, marka değerini geçen yıl yüzde 8 artırarak 73,8 milyar dolara yükseltirken, en büyük rakibi Pepsi'nin marka değeri yüzde 1 artarak 12,9 milyar dolar oldu.