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Ekonomi

Apple Fortune listesinde beş basamak düştü

Fortune, dünyanın en büyük 500 şirketinin yer aldığı listeyi açıkladı

10 Temmuz 2013 11:59

Fortune dergisi, her yıl yayımladığı geleneksel Global 500 listesini açıkladı. Dünyanın en büyük şirketlerinin sıralandığı listede, teknoloji dünyasının en büyük iki rakibi Samsung ve Apple da yer aldı. Ancak bir tanesi sıralamadan pek memnun kalmayabilir.
 
Fortune, dünyanın en büyük 500 şirketinin yer aldığı listeyi açıkladı. Şirketlerin gelirlerine göre sıralandıkları listede, teknoloji dünyasının iki devi Apple ve Samsung arasındaki rekabetin nasıl belireceği de merak konusuydu.

Doğal olarak petrol devlerinin yukarılarda yer aldığı listede, Samsung 14’üncü sırada yer edinerek en büyük elektronik şirketi olarak belirdi. Güney Koreli şirketin yıllık geliri, 178.6 milyar dolar olarak belirtildi.

ABD’li elektronik devi Apple ise geçtiğimiz yıla kıyasla 5 sıra gerileyerek, 19’uncu sırada yer edindi. Apple’ın yıllık geliri de 156.5 milyar dolar olarak açıklandı.


Madalyonun öteki yüzü


Küresel promosyon faaliyetleri bazen ürünlerinden fazla söz ettiren Samsung, her ne kadar en büyük rakibini gelir olarak geride bırakmış olsa da, elde edilen kar miktarında geride kaldı.

31 Mart 2013 tarihinde sona eren mali yıla ait verilere göre hazırlanan listede, Samsung, 20.6 milyar dolar kar elde ederken, Apple 41.7 milyar dolar kara ulaştı.

Mashable sitesi, Apple’ın listede ‘en yüksek kara sahip olan 100 şirket arasındaikinci olduğuna’ dikkat çekti. Birinci sırada, yıllık geliri 449.9 milyar dolar olan Exxon Mobil yer alıyor. Global 500 listesinde üçüncü olan petrol devinin karı 44.9 milyar dolar.

Listenin lideri ise 481.7 milyar dolar gelir ve 26.6 milyar dolar kar ile Royal Dutch Shell.

Diğer teknoloji devlerinin sıralaması ise şu şekilde: Sony (83), Panasonic (94), Dell (110), Microsoft (165) ve Google (189).

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