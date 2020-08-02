Apple "dünyanın en değerli şirketi" unvanına yeniden kavuştu

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Suudi petrol şirketi Aramco'nun geçen aralıkta 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesi ile kaybettiği 'dünyanın en değerli şirketi’ unvanını, hisselerinin bugünkü borsa işlemlerinde yüzde 6,84 değerlenmesiyle geri kazandı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, beklenenden iyi gelen kâr rakamlarının ardından piyasada değerinin Saudi Aramco'yu geçmesiyle birlikte dünyanın en değerli şirketi oldu.



Apple hisseleri cuma günkü işlemlerde yüzde 10 yükselerek günü 1.817 trilyon dolarlık rekor piyasa değeriyle tamamladı.

Şirket, Suudi Arabistan'ın Aralık ayında Riyad'da işlem görmeye başlayan ulusal petrol şirketinin değerini (1.76 trilyon dolar) ilk kez geçti.

NTV'nin Business Insider'ın haberinden aktardığına göre, dünyanın en değerli şirketi olması öncesinde Apple, Microsoft Corp. ile ABD'nin Borsada işlem gören en büyük şirketi unvanı için çekişiyordu.



Aramco ise en başta ilk halka arzı gerçekleştirilirken Veliaht Prens Mohammed bin Salman'ın beklentilerini karşılamamıştı.

Bin Salman 2 trilyon dolarlık bir değerleme ve 100 milyar dolar civarında kaynak toplamak istiyordu. Ancak yabancı yatırımcılar böyle bir fiyatlamadan kaçındı. Şirket, daha küçük çaplı bir halka arz ile yaklaşık 30 milyar dolar sermaye topladı.



Sonrasında ise Koronavirüsün neden olduğu talep düşüşünden dolayı bu yıl petrol fiyatlarında yaşanan çöküş geldi.

Aramco hisseleri, aralık sonundan bu yana -diğer petrol şirketlerinden çok daha az gerilemiş olsa da- yüzde 6.4 düştü. Exxon Mobil Corp. söz konusu dönemde yüzde 40, Royal Dutch Shell Plc yüzde 50 değer kaybetti.

Pandemi döneminde pazar pozisyonunu güçlendirmesinden dolayı olumlu etkilenen Apple'ın hisseleriyse bu yıl yüzde 45 değer kazandı. Şirketin güçlü bir bilançosu ve dijital hizmetleri sayesinde hızlı büyüyen faaliyetleri bulunuyor.