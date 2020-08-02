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Ekonomi

Apple "dünyanın en değerli şirketi" unvanına yeniden kavuştu

02 Ağustos 2020 00:15

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Suudi petrol şirketi Aramco'nun geçen aralıkta 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesi ile kaybettiği 'dünyanın en değerli şirketi’ unvanını, hisselerinin bugünkü borsa işlemlerinde yüzde 6,84 değerlenmesiyle geri kazandı.

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