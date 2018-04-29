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BBC Türkçe

Apple daha az iPhone sattı, kârı rekor kırdı

Teknoloji devi, yüksek fiyatlı iPhoneX modelini Kasım ayında piyasaya sürmesinden bu yana satış rakamlarını ilk kez açıkladı. 2017'nin son 3 ayında iPhone'ların toplam satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalsa da, kâr 20 milyar dolara çıka

29 Nisan 2018 20:30

Teknoloji devi Apple şirketi, 2017'nin son üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre daha az iPhone sattıklarını ancak yüksek fiyatlar sayesinde gerilemenin önüne geçerek kârı artırdıklarını açıkladı.

Şirket, geçen yılın son üç ayında Avrupa ve Japonya pazarlarındaki büyümenin desteğiyle kârı 20 milyar dolara çıkararak rekor kırdıklarını duyurdu. Şirketin geliri, yüzde 13 artışla 88.3 milyar dolara çıkarak bir rekor daha kırılmış oldu.

Eylül ayında iPhone8 ve Kasım ayında iPhone X piyasaya sürüldüğünden beri, şirket satış rakamlarını ilk kez açıklıyor.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, 1000 dolardan başlayan fiyatına rağmen iPhone X'e talebin beklediklerinden çok daha fazla olduğunu belirtti.

Yılın son üç ayında iPhone'ların toplam satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 773 milyona gerilerken, aynı dönemde şirketin geliri 20 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Apple CEO'su Tim Cook, telefon satışlarındaki düşüşün onda büyük bir kaygı yaratmadığına vurgu yaptı.

Cook, dünyanın dört bir yanında aktif olarak kullanılan 1.3 milyar Apple cihazın güçlü bir müşteri ağı oluşturduğuna dikkat çekti.

Apple, iPhone kullanıcılarının, telefonların yeni güncellemeler ile yavaşladığı şikayetleri üzerine eski model iPhone'ları telefonun ömrünü uzatmak için yavaşlattığını kabul etmişti.

iPhone kullanıcıları Apple'a tepki gösterirken, aralarından bazıları şirkete dava açmıştı.

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