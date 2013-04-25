Apple, Çin'e tazminat ödeyecek

Apple, Çin'de üç yazarın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum edildi.

Çin resmi basınındaki haberlere göre, Pekin 2 Nolu Orta Halk Mahkemesi, Çin’deki 'Apple Inc.' şirketi yazarlara 730 bin yüen (yaklaşık 213 bin lira ) ödenmesine karar verdi.

Çin’de Yazar Haklarını Koruma Birliğinin açtığı davaların gerekçesi olarak, yazarların eserlerinin Apple Store’da satıldığı belirtiliyor.

Ülkede geçen ay ses tanıma teknolojisi geliştiren Şanghay Cıcın Ağ Teknolojileri Şirketi, Apple’ın Siri yazılımının 'anlık mesajlaşma robot sistemlerinin' bir türü olduğunu iddia ederek, Apple’a dava açmıştı.

Apple geçen yıl ise Şıncın kentindeki Proview Teknoloji Şirketi ile 'iPad' markası nedeniyle süren uyuşmazlığı çözmek için Çinli şirkete 60 milyon ABD doları ödemişti.