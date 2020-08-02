Apple, Çin marketinden 30 binden fazla uygulama kaldırdı; çoğunluğu oyunlardan oluşuyor

Apple Inc. Cumartesi günü Çin'deki sanal marketinden 30 binden fazla uygulamayı kaldırdı. Qimai Research Institute'e göre bu uygulamaların yüzde 90'ından fazlası oyunlardan oluşuyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Çinli araştırma şirketine göre uygulamaların kaldırılması, 2 binden fazlasının silindiği yerel saat ile 04:15'te zirveye ulaştı. Büyük çoğunluğu sabah 03:00 ile 05:00 arasında silindi.

Araştırma şirketine göre Çin marketinde Cumartesi günü öğle saati itibarıyla yaklaşık 160 bin civarında ücretsiz oyun kaldı.

Qimai'nin iPhone üreticisinden gelen bir e-postaya dayandırdığı bilgiye göre Apple, oyun geliştiricilere ay sonu ödemeleri için düzenleyici koşulların karşılanmaması durumunda uygulamanın kaldırılacağına ilişkin hatırlatıcı bir not gönderdi.