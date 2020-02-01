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Dünya

Apple, Çin’deki tüm mağazalarını kapattı

Şirket, mümkün olan en kısa süre içerisinde mağazaları yeniden açmak istediklerini belirtti

01 Şubat 2020 16:57

ABD'li teknoloji devi Apple, Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Mağazaların en az 9 Şubat'a kadar kapalı kalacağı belirtiliyor.

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