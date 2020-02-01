Apple, Çin’deki tüm mağazalarını kapattı

Koronavirüs, dünya genelinde panik yaratmaya devam ediyor. Çin’de başlayan salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 259’a yükselirken, ülkelerin yanı sıra çok uluslu şirketler de acil duruma geçti.

Çin’de faaliyet gösteren birçok marka faaliyetlerini askıya alırken, bunlar arasına Apple da katıldı. Şirket, ülkede yer alan tüm mağazalarını ve ofislerini en az 9 Şubat’a kadar kapatma kararı aldı.

Apple’dan yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık uzmanlarının yaptığı uyarıların ardından Çin’deki tüm mağaza ve ofislerimizi 9 Şubat’a kadar kapatıyoruz" denildi.

Şirket, mümkün olan en kısa süre içerisinde mağazaları yeniden açmak istediklerini de ekledi.