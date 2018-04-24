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Apple CEO'sundan 23 Nisan mesajı

Tim Cook, 23 Nisan mesajında Türkiye'den bir çocuğun çizdiği resmi de paylaştı

24 Nisan 2018 00:13

Türkiye ve dünyanın dört bir yanında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na, teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook da kayıtsız kalmadı. Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Cook, 23 Nisan’ı kişisel Twitter hesabından kutladı.

Türkiye’den 13 yaşındaki Özgün Asya’nın Apple Pencil’le yaptığı bir resmi paylaşan Cook, “Türkiye’de Çocuk Günü! Apple iPad kullanarak iPad’de oluşturulan bu renkli portre için İstanbul’dan 13 yaşındaki Özgün Asya’ya teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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