Apple, çanta araması yaptığı çalışanlarına toplam 30 milyon dolarlık ödeme yapacak

Apple, çalışanlarıyla arasındaki dava 2013 yılından beri sürüyor. Çalışanların iş yerinden çıkmadan güvenlikler tarafından çantaları, cüzdanları ve kişisel Apple ürünleri aramadan geçiyor. Bu çalışanların mesai saatleri dışında yapılması ve sürenin uzun sürmesi nedeniyle çalışanlar, bu geçen sürenin ücretini istiyor. Bu tartışmalı çanta kontrol politikasını Apple, 2015 yılında kaldırıldı. Apple, 12 bin çalışanına yaklaşık 30 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Davada Apple çalışanları, vardiyalarından sonra yaklaşık 45 dakika beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Apple ise bu kontrolün çalışanların ürün çalmadığına emin olmak için yapılması gerektiğini savundu. Davada, Tim Cook'un habersiz olduğu dikkat çekti. İki Apple çalışanı şikâyetlerini Cook'a iletti. Cook ise gelen şikayet e-postasını insan kaynaklarına ileterek "Bu doğru mu?" diye sorduğu ortaya çıktı.

Kaliforniya yargıcı, 2015 yılında toplu davayı reddetti, ancak bu karar temyiz edildi. Amerika Birleşik Devletleri Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi daha sonra Kaliforniya Yüksek Mahkemesinden yasayı açıklığa kavuşturmasını istedi. Şubat 2020'de Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, Apple'ın bu süre için çalışanlara ödeme yapması gerektiğine karar verdi.

Bloomberg'in haberine göre, Apple, Kaliforniya'da bu politikanın yürürlükte olduğu mağazalarında çalışanlarına 29,9 milyon dolar ödemeyi kabul etti. İki tarafın arasındaki anlaşmanın şimdi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı William Alsup tarafından onaylanması gerekiyor.

Courthouse News haberine göre; dava, Kaliforniya'daki 12.000 mevcut ve eski Apple mağazası çalışanını içeriyor. Davaya dahil olan Kaliforniya’daki mevcut ve eski Apple çalışanı, yaklaşık 1.200 dolarlık bir maksimum ödeme alacak.