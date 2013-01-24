Apple bir günde 50 milyar dolar eridi

Apple'dan beklenen bilanço geldi. Wall Street beklentilerini karşılamayan rakamlar şirketin hissesinde yüzde 10'a yakın düşüşe neden olurken böylece şirketin değeri 50 milyar dolar eridi.



Dünyanın en değerli şirketi Apple'dan beklenen bilanço geldi. Ekim-Aralık dönemini kapsayan mali çeyrekte 13,1 milyar dolar net kâr ettiğini açıkladı.

Apple, Ekim-Aralık dönemini kapsayan birinci mali çeyreğinde 13,1 milyar dolar net kâr ettiğini, gelirlerin ise 54,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı.

ABD’li şirket Aralık ayında sona eren mali çeyrekte toplamda 47,8 milyon adet telefon sattı.

Her ne kadar satışlar yüksek olsa da rakamlar Wall Street beklentilerinin altında kaldı.

Satış rakamlarının açıklanmasıyla Wall Street'in Apple için istediği satış rakamlarını görememesi Apple hissesinde önemli bir düşüş yaşanmasına neden oldu.

Apple hisse senedi kapanış sonrası işlemlerde yüzde 9,8 değer kaybetti.

Apple hisselerindeki yüzde 10’a yakın düşüş şirketinin piyasa değerinin 50 milyar dolar azalması anlamına geliyor.



Hâlâ en değerli şirket



Şirketin değeri 50 milyar dolar düşse de yine de dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında Exxon Mobil’den 20 milyar dolar daha değerli kalmaya devam etti.

Apple en değerli şirketler sıralamasında bundan bir yıl önce iPhone 5 satışlarının yarattığı ivmeyle tarihin en değerli hissesi olmuş ve şirketin hissesi 705 dolara kadar çıkmıştı ve uzun zamandır savaş verdiği birincilik konusunda Exxon Mobil’i geride bırakmıştı.