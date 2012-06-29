Apple beş yılda 150 milyar dolar kar elde etti

Apple’ın teknoloji dünyasına kazandırdığı en büyük yeniliklerden biri olan iPhone, beşinci yılını kutluyor. Apple, iPhone’un piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana bir numara olan akıllı telefonuyla dünya genelinde 150 milyar dolar gelir elde etti.



İlk iPhone, resmi olarak 29 Haziran 2007 tarihinde piyasaya sürüldü. Bugünün önemine dikkat çeken Strategy Analytics araştırma şirketi, iPhone’un beş yıllık performansına ait istatistikleri sundu. Verilere göre, bu süre zarfında dünya genelinde 250 milyon iPhone nakliyatı yapılırken, Apple, iPhone satışlarından 150 milyar dolar kazanç sağladı.

iPhone’un teknoloji dünyasına sunulduğu günden bu yana getirdiği kazanç, Apple’ın toplam hisse değeri açısından dünyanın en değerli şirketi haline gelmesinde çok büyük rol oynadı. Strategy Analytics şirketinin yöneticisi Neil Mawston, buna rağmen önümüzdeki beş yılın, akıllı telefon piyasasındaki diğer firmaların da iyice güçlenmesiyle Apple için zor geçebileceğini belirtti.



Doğan bebek sayısını geride bıraktı



iPhone, beş yıl içinde o kadar beğenilen bir ürün haline geldi ki, VoucherCodes.co.uk sitesinin verilerine göre her gün dünya genelinde satılan iPhone sayısı, doğan bebek sayısından fazla. iPhone aynı zamanda, beş yıl önce toplam piyasa değeri sıralamasında dünyanın 44’üncü en değerli şirketi olan Apple’ı, birinciliğe çıkardı.

Apple’ın Ekim 2011’de hayatını kaybeden efsane CEO’su Steve Jobs, iPhone’u “üç cihazı bir araya getiren bir ürün” olarak tanıtmıştı. Jobs, iPhone için, “devrim yaratan bir mobil telefon, geniş ekranlı iPod ve internet iletişimde çığır açan bir cihaz” tanımını yapmıştı.

Apple, geride kalan son mali çeyrekte dünya genelinde 35.1 milyon iPhone nakliyatı yaptı. Apple, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği WWDC gelişim konferansında, bugüne kadar iOS işletim sistemiyle çalışan 360 milyon iPhone, iPod touch ve iPad satıldığını açıkladı.