Apple, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle ofislere dönüşü 2022'ye erteledi

Apple, Koronavirüs salgınında artan vakalar ve yeni varyant endişeleri üzerine ofise dönüş tarihini ekim ayından 2022’ye çekti.
The Guardian’da yer alan habere göre, Apple çalışanlarına şirket içi bir mesaj göndererek ofise dönüş tarihinin ileri çekildiğini açıkladı.
Apple’ın ilk planı, çalışanların ofise pazartesi, salı ve perşembe günleri gelmesi üzerineydi. Eylül ayı için planlanan dönüş, Delta varyantı nedeniyle ekime çekilmişti.
Yeni düzenleme, Delta varyantı bağlantılı artan Koronavirüs vakalarıyla ilişkilendirildi.