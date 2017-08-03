Apple açıkladı; borsa yükselişe geçti

Apple Nisan-Haziran döneminde gelirini yüzde 7.1 arttırarak 545.4 nilyar dolara yükseltti. Net kârı da yüzde 11.5 arttı. Apple bu rakamları açıklayınca kendi hisseleri hızla yükselirken, önce New York borsası, ardından da dünya borsaları yukarı doğru hareketlendi. Capital dergisi tarafından açıklanan listeye göre Apple'ın açıkladığı rakamlar, Türkiye'nin en büyük beş şirketinin yıllık ciroları toplamından daha fazla.

ABD’li donanım ve bilişim şirketi Apple son çeyrekte beklentilerden güçlü kâr, satış geliri ve iPhone satış adetleri açıklarken, şirketin hisseleri ABD borsaları kapanış sonrası işlemlerde yüzde 6 yükseldi.

Sözcü'de yer alan habere göre Apple hisseleri seans sonrası işlemlerde, seans içi tarihi zirve olan 159.1 doları aştı. Hissedeki yükselişin bugün Dow Jones endeksini 22,000 seviyesinin üzerine taşıması bekleniyor.

Şirketin iPad ürün ailesinin satışları beklentileri aşarken, dijital hizmet gelirleri sağlıklı büyümeyi korudu, Apple Watch satışları ise yüzde 50 arttı.

Şirketin dün açıkladığı ve kendi mali takvimine göre üçüncü çeyreğe karşılık Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre 45.4 milyar dolar satış geliri ve 8.72 milyar dolar net kâr açıkladı.

iPhone satış adetleri yüzde 1.6 artışla 41.03 milyona çıkarak 40.7 milyon olan beklentileri aşarken, iPhone satış gelirleri 24.8 milyar dolar ile 25.5 milyar dolar olan beklentilerin altında kaldı. Ortalama satış fiyatı 606 dolar ile 621 dolar olan beklentilerin altına indi.

Apple Temmuz-Eylül dönemi için ise 49-52 milyar dolar satış geliri beklediğini açıkladı. Uzmanlar şirketin ortalama 49.21 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyorlardı.

Apple genellikle yeni modellerini Eylül ayında satışa çıkarıyor ve Temmuz-Eylül dönemi bilançosu yeni ürünlerin birkaç günlük satışlarını da içeriyor.

Jackdaw Research analisti Jan Dawson, Apple’ın Temmuz-Eylül satış geliri tahmini hakkında, “yeni iPhone modellerinin en azından bazılarının alışılageldik zamanda piyasaya çıkacağını oldukça net şekilde ortaya koyuyor” dedi.

İlk 5'in toplamı Apple etmiyor

Capital Dergisi’nin hazırladığı Capital 500 şirket araştırmasının sonuçlarına göre Apple, Nisan-Haziran dönemi bilançosunda açıkladığı 45.4 milyar dolarlık (160 milyar TL) gelirle, Türkiye’nin 2016 yılı rakamlarına göre en büyük 5 şirketinden daha fazla gelir elde etti. Araştırmaya göre Türkiye’de ilk beşte olan şirketlerin yıllık ciroları toplamı yaklaşık 137 milyar TL.